Dans le quartier genevois de Champel, les loyers sont très élevés. Image: watson

Voici où les loyers sont les moins chers en Suisse

Le marché locatif est tendu en Suisse, mais les loyers varient sensiblement en fonction d'une commune à l'autre. Des données élaborées par l'entreprise lausannoise Lookmove vous permettent de découvrir la situation dans chaque localité helvétique.

La montée des prix des logements semble inarrêtable en Suisse. Selon le portail Homegate, les loyers proposés ont grimpé de 2,3% en 2025, après avoir progressé de 3,2 et de 4,7% au cours des deux années précédentes. Dans certains cantons, la hausse enregistrée l'an dernier a même atteint 6, voire 10%. A cela s'ajoute une pénurie aiguë de logements, laquelle «maintient la pression à un niveau élevé».

Le marché locatif helvétique est donc tendu, mais la situation change sensiblement d'un endroit à l'autre, tout comme les loyers proposés. Des chiffres élaborés par l'entreprise lausannoise Lookmove, relatifs à 2025 et transmis en exclusivités à watson, le montrent clairement.

Ainsi, le loyer médian pour un appartement de trois pièces oscille entre 890 francs à Bonfol, dans la Jura, à plus de 4750 à Agra, pittoresque village situé près de Lugano. Des différences marquées existent également entre les grands centres urbains: il faut compter un peu moins de 2000 francs pour louer un quatre pièces à Neuchâtel et à Fribourg, contre près de 5000 dans la vieille ville de Zurich ou 1870 à Sion.

La situation globale donne l'image suivante. A noter que le loyer médian divise le marché en deux parties égales: la moitié des logements sont moins chers, l'autre moitié plus chers.

Parfois, de gros écarts s'observent également entre les différents quartiers d'une même ville. Le loyer médian pour un quatre pièces s'élève à 3700 francs par mois dans les quartiers résidentiels de Champel et Florissant, situés sur la rive gauche genevoise - soit 1000 francs de plus par rapport à la zone de Plainpalais. A Lausanne également, les prix oscillent entre 2400 et 3200 francs.

Au-delà des variations à l'échelle communale, il apparaît clair que certaines zones sont plus chères que d'autres. La région lémanique, les côtes du lac de Zurich, ainsi que certaines parties des Grisons, affichent les loyers médians les plus élevés de Suisse. Le Jura, Neuchâtel et le nord du Tessin présentent en revanche des valeurs nettement plus faibles.

Il est finalement intéressant de constater que, dans de nombreuses localités, aucune annonce n'a été publiée au cours de l'entière année 2025, ce qui constitue un autre symptôme de la pénurie de logements qui frappe la Suisse depuis quelques années.