faible pluie11°
DE | FR
burger
Suisse
Immobilier

Immobilier: Les maisons suisses sont largement sous-occupées

Einfamilienhaus Grosseltern Wohnungsnot
Les parents restent souvent dans la maison familiale après le départ des enfants.Image: Shutterstock

Les maisons suisses sont largement sous-occupées

Alors que la pénurie de logements s’aggrave, de nombreuses villas restent largement sous-occupées. Plus d’une maison sur cinq n'est habitée que par une seule personne.
24.09.2025, 09:2524.09.2025, 09:25
Reto Fehr
Reto Fehr

Rien de nouveau: les jeunes familles peinent à trouver des maisons individuelles. L’offre est rare, les prix élevés. Et bien souvent – et on peut difficilement le leur reprocher –, les couples continuent d’occuper de grandes maisons même après le départ des enfants.

Plus de la moitié des maisons individuelles en Suisse sont aujourd’hui habitées par une ou deux personnes seulement. C’est ce qui ressort des statistiques sur les bâtiments et logements publiées lundi par l’Office fédéral de la statistique (OFS).

Fin 2024, la Suisse comptait 1,8 million de bâtiments à usage résidentiel, regroupant 4,84 millions de logements. Sur près de 900 000 maisons individuelles, 55% n’étaient occupées que par une ou deux personnes, selon l’OFS.

Presque une maison sur cinq n'abrite même qu'une seule personne: 152 369 «ménages d’une personne dans une maison individuelle». A cela s’ajoutent environ 330 000 ménages de deux personnes.

L’OFS mesure ces données d’occupation depuis 2020. Dans les cinq éditions publiées depuis, le nombre de maisons peu occupées de 2024 est le plus élevé – même si les variations d’une année à l’autre restent limitées.

Voici qui profiterait vraiment de l'abolition de la valeur locative

En moyenne, chaque habitant disposait en 2024 de 46,6 m² de surface habitable. Ce chiffre a régulièrement augmenté jusqu’en 2021, avant de se stabiliser depuis, selon l’OFS.

Le mazout reste en tête, mais la pompe à chaleur progresse

L’OFS a également diffusé, lundi, de nouvelles données sur les sources d’énergie utilisées pour le chauffage. Résultat: 35% des bâtiments sont encore chauffés au mazout, ce qui en fait la première source d’énergie de chauffage en Suisse. Ce pourcentage a toutefois diminué de manière continue au cours des 40 dernières années.

A l’inverse, la part des bâtiments chauffés à la pompe à chaleur a fortement progressé. En 2024, 23% en sont équipés, soit cinq fois plus qu’en 2000. Par ailleurs, 17% des bâtiments sont chauffés au gaz, 12% au bois et 7% à l’électricité.

Si l’on regarde non pas les bâtiments, mais les ménages, la répartition est un peu différente: 60% d’entre eux utilisent encore des énergies fossiles en 2024 (35% le mazout, 25% le gaz), tandis que 20% vivent dans un bâtiment équipé d’une pompe à chaleur.

Adapté de l'allemand par Tanja Maeder

L'actu en Suisse c'est par ici
Le Jura s'inquiète des «premiers licenciements» à cause de Trump
Le Jura s'inquiète des «premiers licenciements» à cause de Trump
L'affaire des 22 recrues tabassées remonte au Conseil fédéral
L'affaire des 22 recrues tabassées remonte au Conseil fédéral
de Sermîn Faki
Migros franchit un cap dans sa guerre contre Coop
Migros franchit un cap dans sa guerre contre Coop
de Fred Valet
Des vaches romandes sont victimes de Trump
Des vaches romandes sont victimes de Trump
de Stefan Bühler
Face au fiasco du F-35, cet expert à une solution «beaucoup moins chère»
5
Face au fiasco du F-35, cet expert à une solution «beaucoup moins chère»
Une «montagne de beurre» menace le marché laitier suisse
Une «montagne de beurre» menace le marché laitier suisse
de Stefan Bühler
Anne Hidalgo convoite un poste prestigieux en Suisse et ça agace
3
Anne Hidalgo convoite un poste prestigieux en Suisse et ça agace
de Antoine Menusier
Un phénomène météo méconnu a frappé Lausanne ce mardi
Un phénomène météo méconnu a frappé Lausanne ce mardi
de Sven Papaux
Thèmes
Miaou! Voici 22 photos de chats en mauvaise posture
1 / 24
Miaou! Voici 22 photos de chats en mauvaise posture
source: reddit
partager sur Facebookpartager sur X
Il se construit des montagnes russes dans sa maison.
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Une entreprise suisse est en train de révolutionner le hockey
2
La Suisse suspend les paiements pour les systèmes Patriot américains
3
On a testé le plus haut sommet de randonnée balisé d’Europe
Ce feu rouge romand demande jusqu'à 11 minutes d'attente
À Milvignes (NE), le fonctionnement de la signalisation lumineuse d'un carrefour fréquenté et son (très) long temps d'attente suscitent des interrogations.
Il faut s'armer de patience en emprunter le carrefour de Longueville, à la sortie ouest de Colombier (NE). Selon RTN, il faut parfois compter jusqu'à onze minutes d'attente pour que le feu passe au vert.
L’article