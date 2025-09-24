Les parents restent souvent dans la maison familiale après le départ des enfants. Image: Shutterstock

Les maisons suisses sont largement sous-occupées

Alors que la pénurie de logements s’aggrave, de nombreuses villas restent largement sous-occupées. Plus d’une maison sur cinq n'est habitée que par une seule personne.

Reto Fehr Suivez-moi

Rien de nouveau: les jeunes familles peinent à trouver des maisons individuelles. L’offre est rare, les prix élevés. Et bien souvent – et on peut difficilement le leur reprocher –, les couples continuent d’occuper de grandes maisons même après le départ des enfants.



Plus de la moitié des maisons individuelles en Suisse sont aujourd’hui habitées par une ou deux personnes seulement. C’est ce qui ressort des statistiques sur les bâtiments et logements publiées lundi par l’Office fédéral de la statistique (OFS).

Fin 2024, la Suisse comptait 1,8 million de bâtiments à usage résidentiel, regroupant 4,84 millions de logements. Sur près de 900 000 maisons individuelles, 55% n’étaient occupées que par une ou deux personnes, selon l’OFS.

Presque une maison sur cinq n'abrite même qu'une seule personne: 152 369 «ménages d’une personne dans une maison individuelle». A cela s’ajoutent environ 330 000 ménages de deux personnes.



L’OFS mesure ces données d’occupation depuis 2020. Dans les cinq éditions publiées depuis, le nombre de maisons peu occupées de 2024 est le plus élevé – même si les variations d’une année à l’autre restent limitées.

En moyenne, chaque habitant disposait en 2024 de 46,6 m² de surface habitable. Ce chiffre a régulièrement augmenté jusqu’en 2021, avant de se stabiliser depuis, selon l’OFS.

Le mazout reste en tête, mais la pompe à chaleur progresse

L’OFS a également diffusé, lundi, de nouvelles données sur les sources d’énergie utilisées pour le chauffage. Résultat: 35% des bâtiments sont encore chauffés au mazout, ce qui en fait la première source d’énergie de chauffage en Suisse. Ce pourcentage a toutefois diminué de manière continue au cours des 40 dernières années.

A l’inverse, la part des bâtiments chauffés à la pompe à chaleur a fortement progressé. En 2024, 23% en sont équipés, soit cinq fois plus qu’en 2000. Par ailleurs, 17% des bâtiments sont chauffés au gaz, 12% au bois et 7% à l’électricité.

Si l’on regarde non pas les bâtiments, mais les ménages, la répartition est un peu différente: 60% d’entre eux utilisent encore des énergies fossiles en 2024 (35% le mazout, 25% le gaz), tandis que 20% vivent dans un bâtiment équipé d’une pompe à chaleur.

Adapté de l'allemand par Tanja Maeder