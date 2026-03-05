Beaucoup qualifient Henning Conle de fantôme, mais on sait qu'il soutient financièrement l'AfD et l'UDC. Image: montage watson

Le plus gros propriétaire immobilier de Zurich finance l'UDC et l'AfD

Le milliardaire et soutien secret de l’AfD, Henning Conle, s’est constitué un empire immobilier à Zurich. Il est plus vaste qu’on ne le pensait jusqu’ici.

Plus de «Suisse»

Le binational germano-suisse Henning Conle possède à lui seul plus de 1 250 appartements à Zurich. Il est ainsi, de loin, la personne privée détenant le plus grand patrimoine foncier de la ville. C’est ce que révèle une enquête du magazine allemand Spiegel, du magazine zurichois Tsüri et du collectif d’investigation WAV.

Les journalistes ont eu accès aux registres fonciers du binational germano-suisse. Selon ces documents, le milliardaire possède 164 biens immobiliers à Zurich, dont 135 immeubles d’habitation et 18 biens commerciaux. Au total, son patrimoine représente 74 000 m² de surface résidentielle zurichoise.

Ces biens se situent parfois dans des emplacements de premier ordre. Henning Conle possède notamment des bâtiments historiques dans la vieille ville, loués à des chaînes de mode de luxe, ou encore des villas sur le Zürichberg, selon l’enquête. D’après le registre foncier, il détient également des rues entières dans les quartiers d’Oerlikon ou d’Affoltern. La valeur de son portefeuille immobilier est estimée à environ 1,2 milliard de francs.

Le milliardaire passe pour un véritable fantôme. Il ne fait aucune apparition publique et aucune photo ni vidéo vérifiable de lui n’est disponible. Une chose est toutefois connue depuis plusieurs années: Conle soutient à la fois l’AfD et l’UDC.

Selon l’ancienne présidente du parti d'extrême-droite allemand Frauke Petry, il aurait pris contact avec la direction de l’AfD en 2015. Lors de plusieurs rencontres secrètes, il aurait également été question de «moyens financiers».

En 2019, des soupçons sont apparus selon lesquels l’entrepreneur immobilier se cachait derrière un don important de 150 000 francs au profit de la section locale de l’AfD d’Alice Weidel, versé deux ans plus tôt. Ces soupçons ont été confirmés par une enquête du parquet de Constance. Les dons électoraux provenant d’un pays non membre de l’Union européenne étant illégaux en Allemagne, l’administration du Bundestag et le parquet étaient intervenus.

En Suisse, Henning Conle entretiendrait des contacts avec l’UDC, comme l’a révélé une enquête de CH Media, éditeur de watson, publiée en 2025. Plusieurs rencontres auraient eu lieu entre l’entrepreneur et des responsables politiques du parti. Albert Rösti a notamment confirmé un dîner avec Henning Conle et son fils. (hkl / trad. hun)