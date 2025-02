Attention: les arnaques immobilières se multiplient en Suisse

Fin janvier, l'Office fédéral de la cybersécurité mettait en garde contre une hausse des tentatives d'escroqueries par le biais d'annonces de logement. Voici comment les déceler afin de s'en protéger.

Plus de «Suisse»

Les logements vacants et bon marché dans les grandes villes de Suisse sont très recherchés. Les escrocs le savent et en profitent pour arnaquer les personnes intéressées. Fin janvier, l'Office fédéral de la cybersécurité (OFCS) indique, sur son site internet, «une hausse des tentatives d'escroqueries par le biais d'annonces de logement» et explique comment se protéger.

Quelles sont les tactiques utilisées par les escrocs ?

En Suisse, plusieurs variantes d'escroqueries sont utilisées par les escrocs.

La publication de fausses annonces , accompagnées de photos d'appartements que les arnaqueurs ne possèdent pas ou qui n'existent simplement pas. Des loyers irréalistes sont indiqués afin d'attirer les gens.

, accompagnées de photos d'appartements que les arnaqueurs ne possèdent pas ou qui n'existent simplement pas. Des loyers irréalistes sont indiqués afin d'attirer les gens. L'Ad Hijacking , soit le fait de dupliquer de vraies annonces immobilières et de modifier les coordonnées. Le but? Intercepter les demandes et tromper les locataires potentiels.

, soit le fait de dupliquer de vraies annonces immobilières et de modifier les coordonnées. Le but? Intercepter les demandes et tromper les locataires potentiels. Le payement à l'avance d'un acompte ou d'une caution avant d'avoir visité l'appartement. Il se peut que l'escroc prétende que beaucoup de monde est intéressé, raison pour laquelle «il faut aller vite». Ou qu'il demande des frais pour la visite – une démarche «inhabituelle», rappelle l'OFCS.

d'un acompte ou d'une caution avant d'avoir visité l'appartement. Il se peut que l'escroc prétende que beaucoup de monde est intéressé, raison pour laquelle «il faut aller vite». Ou qu'il demande des frais pour la visite – une démarche «inhabituelle», rappelle l'OFCS. Des moyens de payement (pour le loyer ou la caution) inhabituels , comme des cartes cadeaux ou de la cryptomonnaie. Ces méthodes sont difficiles à tracer.

, comme des cartes cadeaux ou de la cryptomonnaie. Ces méthodes sont difficiles à tracer. L'utilisation de contrats de bail falsifiés ou incomplets dans lesquels il manque des clauses importantes ou non contraignantes d'un point de vue juridique.

dans lesquels il manque des clauses importantes ou non contraignantes d'un point de vue juridique. Prétendre être un bailleur à l'étranger et proposer d'envoyer les clés par la poste contre un payement anticipé, afin que la personne puisse visiter l'appartement.

et proposer d'envoyer les clés par la poste contre un payement anticipé, afin que la personne puisse visiter l'appartement. L'envoi d'un long formulaire de candidature sur lequel il faut inscrire des données sensibles , comme les coordonnées bancaires ou le numéro d'assurance sociale. Ces informations peuvent ensuite être utilisées pour usurper l'identité.

, comme les coordonnées bancaires ou le numéro d'assurance sociale. Ces informations peuvent ensuite être utilisées pour usurper l'identité. Se faire passer pour un faux agent immobilier qui demande une caution pour un appartement qu'il ne loue pas.

«Trop beau pour être vrai»

Les recommandations de la Confédération ne s'arrêtent toutefois pas là. Elle préconise de se méfier des annonces immobilières trop belles pour être vraies. Et de citer en exemple la mise en location d'un appartement dans le canton de Zurich, 3 pièces avec vue sur le lac pour 1400 francs par mois. «Les appartements comparables situés à cet endroit coûtent habituellement au moins le double», avertit l'OFCS. Le risque? Que la personne intéressée verse un acompte avant d'avoir visité le bien.

Un exemple de fausse annonce: Un 4 pièces et demie dans le canton de Zurich pour 1100 francs par mois. Cette annonce est frauduleuse. Image: Office fédéral de la cybersécurité

Deux autres exemples sont cités:

Le propriétaire prétend être à l'étranger et demande une caution via Western Union – un virement via cette société peut difficilement être annulé.

et demande une caution via Western Union – un virement via cette société peut difficilement être annulé. Une annonce alléchante – à Berne, avec une terrasse «à un prix imbattable» – qui concerne un appartement qui n'existe pas.

Comment se protéger ?

L'Office fédéral de la cybersécurité dresse une liste de mesures qui permettent aux futurs locataires de déceler l'arnaque.

Se montrer sceptique lorsque l'annonce se montre trop avantageuse et comparer le bien immobilier avec d'autres logements du même type dans les environs.

lorsque l'annonce se montre trop avantageuse et comparer le bien immobilier avec d'autres logements du même type dans les environs. Toujours visiter l'appartement en personne avant de signer quoi que ce soit ou de verser de l'argent – même si vous rencontrez quelqu'un qui prétend être le propriétaire.

avant de signer quoi que ce soit ou de verser de l'argent – même si vous rencontrez quelqu'un qui prétend être le propriétaire. Utiliser des méthodes de payement sécurisées (virements bancaires).

Lire attentivement le contrat de location.

Vérifier l'identité du bailleur. Le propriétaire de l'immeuble peut être vérifié dans le registre foncier.

Le propriétaire de l'immeuble peut être vérifié dans le registre foncier. Se méfier du manque de sérieux. Par exemple, si les échanges comportent des fautes d'orthographe ou si les photos sont de mauvaise qualité.

Par exemple, si les échanges comportent des fautes d'orthographe ou si les photos sont de mauvaise qualité. Et, finalement, «se fier à son intuition», écrit l'OFCS. «Si quelque chose vous semble étrange ou trop beau pour être vrai, rompez le contact et continuez à chercher.»

Si vous avez des soupçons, il est fortement recommandé de rompre toute communication et d'informer la plateforme immobilière en question afin qu'elle puisse prendre des mesures. Il est également possible de porter plainte auprès des autorités cantonales de poursuite pénale.