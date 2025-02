Les prix de l'immobilier ont encore augmenté lors du dernier trimestre de 2024. Image: watson

Voici de combien le prix d'un logement a augmenté dans votre commune

Les prix des logements en propriété en Suisse ont de nouveau augmenté au quatrième trimestre 2024. Voici la hausse du prix de l'immobilier dans votre commune.

Reto Fehr

L'indice suisse des prix de l'immobilier résidentiel (IMPI) a progressé de 1,8% par rapport au trimestre précédent pour atteindre 120,2 points sur la période d'octobre à décembre 2024 (état au 1er décembre 2024), a indiqué lundi l'Office fédéral de la statistique (OFS). Par rapport au même trimestre de l'année précédente, la hausse a été de 2,4%.

Pour l'ensemble de l'année 2024, l'indice indique un renchérissement annuel moyen de 1,7% pour les logements en propriété. En 2024, les prix des maisons individuelles ont augmenté en moyenne de 1,1% et les prix des appartements en copropriété de 2,3%.

En se plongeant dans les données de l'Office fédéral de la statistique (OFS), il est possible de revenir en arrière jusqu'en 2017. On constate que l'IMPI a augmenté d'environ 10% au cours des trois années entre 2017 et 2019. A noter que le dernier trimestre 2019 est utilisé comme point de référence (100%).

L'IMPI a ensuite augmenté pendant la pandémie, en particulier entre 2021 et 2022, avant de grimper moins rapidement au cours des derniers trimestres. Dans l'ensemble, la valeur actuelle se situe toutefois au plus haut niveau dans les cinq catégories ci-dessous.

L'IMPI n'est pas calculé individuellement pour chaque commune, mais les regroupe en cinq types de commune différents. Les catégories sont les suivantes:

Commune urbaine d'une grande agglomération

Commune urbaine d'une agglomération de taille moyenne

Commune urbaine d'une petite agglomération ou en dehors d'une agglomération

Commune intermédiaire

Commune rurale

Donc, selon la catégorie à laquelle appartient votre commune, la valeur IMPI est différente. Les communes urbaines situées dans une grande agglomération ont notamment vu leurs prix augmenter depuis le premier trimestre 2017. L'indice a le moins augmenté dans les communes urbaines d'une agglomération de taille moyenne.

Des appartements en propriété plus chers

Dans le graphique ci-dessous, nous nous sommes limités aux logements en propriété (maisons individuelles et appartements en propriété). L'évolution des prix des appartements en propriété (+2,9%) a contribué un peu plus à la hausse de l'indice global par rapport au trimestre précédent que celle des maisons individuelles (+0,5%).

Les deux segments ont affiché des prix plus élevés qu'au trimestre précédent dans tous les types de communes, selon le communiqué. Les maisons individuelles ont le plus augmenté dans les communes urbaines d'une petite agglomération ou en dehors d'une agglomération (+1,0%). Pour les appartements en propriété, les prix ont le plus augmenté dans la catégorie des communes urbaines d'une grande agglomération (+4,7%).

Indice des prix de l'immobilier résidentiel (IMPI) L'indice suisse des prix de l'immobilier résidentiel (IMPI) est un indicateur relativement nouveau (publié trimestriellement depuis le troisième trimestre 2020) qui mesure l'évolution des prix du marché pour les logements en propriété en Suisse. L'Office fédéral de la statistique (OFS) calcule l'indice tous les trimestres sur la base d'environ 7000 achats immobiliers de toutes les régions de Suisse et se réfère aux données des 28 plus grands instituts hypothécaires de Suisse. Seuls les prix d'achat des transactions de gré à gré sont pris en compte (les prix préférentiels, tels que les pré-héritages sont exclus).



L'indice des prix de l'immobilier résidentiel (IMPI) est un indicateur conjoncturel et est utilisé notamment aux fins suivantes:

- surveillance de la stabilité des marchés financiers

- politique monétaire de la Banque nationale suisse

- Base de décision pour les achats immobiliers

- recherche et analyse

- autres domaines de la statistique publique (p. ex. comptabilité nationale)

- comparaisons internationales



(Avec du matériel de l'awp/sda)

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci