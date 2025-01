Image: watson

Voici les communes suisses où les impôts vont le plus baisser

Les impôts vont baisser dans la plupart des communes suisses cette année. Certains contribuables verront leur facture diminuer de plusieurs centaines de francs. Découvrez la situation grâce à nos cartes interactives.

La nouvelle est tombée début janvier: les Genevois et les Genevoises vont payer moins d'impôts cette année, grâce à une réforme acceptée par la population en novembre dernier. Si le canton du bout du lac connaîtra une baisse historique, la plus importante depuis 1999, la facture va également diminuer dans de nombreuses autres localités helvétiques.

C'est ce qui ressort d'une analyse des données de l'Administration fédérale des contributions. (Les détails du calcul sont expliqués à la fin de l'article). Nous avons choisi deux scénarios pour illustrer la situation: un couple marié avec deux enfants et une personne vivant seule et sans enfants.

Premier scénario : couple marié avec deux enfants

Pour un ménage de quatre personnes (couple marié avec deux enfants), dans lequel les parents gagnent ensemble 150 000 francs (répartition: 50 et 50%), les impôts baissent presque partout: seules 48 communes sur 2131 affichent une hausse.

La comparaison des années fiscales 2023 et 2024 donne l'image suivante:

Dans de nombreux endroits, la diminution sera conséquente. C'est notamment le cas des cantons de Vaud et de Genève, où l'allègement de la charge fiscale oscillera entre 500 et 700 francs environ, suivant la commune. A Veyrier, par exemple, les impôts baisseront de 732 francs.

Les autres cantons romands affichent des valeurs plus modérées. A Neuchâtel, la baisse sera inférieure à 300 francs, alors qu'elle atteindra 93 francs dans la plupart des communes fribourgeoises. Par ailleurs, Fribourg est l'un des rares cantons où les impôts vont parfois augmenter. A Chénens ou Marly, la facture grimpera de 777 et 689 francs, respectivement.

A l'autre bout du classement, on retrouve certaines communes, notamment au Tessin, où la facture va s'alléger de plus de 1000 francs. C'est le cas de Capo Vallemaggia (-1363 francs) ou de Quinto (-1221).

Deuxième scénario : personne seule, sans enfants

Le deuxième scénario porte sur une personne célibataire et sans enfants, vivant seule, dont le revenu annuel brut est de 80 000 francs. Le nombre de communes où les impôts vont baisser est à peu près équivalent, mais la diminution sera globalement plus modérée.

Ainsi, pour reprendre l'exemple du canton de Vaud, la baisse se situera globalement autour des 300 francs. Genève, Neuchâtel et le Valais affichent des diminutions plus réduites, tout comme Fribourg, qui présente également dans ce scénario les valeurs les plus faibles - une vingtaine de francs.

La baisse la plus importante se montera à 902 francs et concernera la commune valaisanne de Grengiols, alors que la hausse la plus sensible concernera les habitants de Chénens et Gletterens, dans le canton de Fribourg, lesquels verront la facture grimper de 580 francs.

Que ce soit une baisse ou une hausse qui vous attend cette année, il vous reste encore quelque temps pour remplir la déclaration fiscale. Il ne faudrait toutefois pas trop traîner: dans les cantons romands, la date-butoir est fixée entre fin février et fin mars.