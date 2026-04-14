Le président de Crans-Montana Tourisme s’excuse auprès de Jessica Moretti

Jean-Daniel Clivaz «regrette», dans un communiqué obtenu par Blick, ne pas avoir «démenti fausse accusation» qu’il avait relayée et affirmant que la gérante du bar Constellation avait fui avec la caisse au moment de l’incendie.

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En janvier dernier, Quarta Repubblica annonçait dans un reportage à Crans-Montana que Jessica Moretti avait quitté précipitamment le bar Constellation durant l’incendie meurtrier, avec la caisse sous le bras. Une accusation que la chaîne italienne avait attribué au président de Crans-Montana Tourisme, Jean-Daniel Clivaz, et qui avait fait le tour du monde pendant plusieurs semaines.

Mardi, dans un communiqué obtenu par Blick, Jean-Daniel Clivaz souhaite prendre la parole pour «présenter ses excuses» à l’épouse de Jacques Moretti «pour avoir injustement porté atteinte à sa réputation et à son intégrité».

«Je regrette profondément de ne jamais avoir démenti cette déclaration qui m’a été attribuée. Cette fausse information, que j’ai relayée dans ce contexte, a eu un écho mondial, ce que je déplore» Jean-Daniel Clivaz, président de Crans-Montana Tourisme, dans un communiqué.

Le média alémanique rappelle que Jean-Daniel Clivaz avait déjà reconnu le 30 mars dernier «ne jamais avoir échangé avec lui ni l’avoir mis en garde contre les dangers de la mousse insonorisante utilisée pour le plafond du bar», contrairement à ce qu’il avait affirmé peu après le drame coûtant la vie à 41 clients du bar et blessés 115 personnes, surtout des jeunes, durant le Nouvel An.

(fv)