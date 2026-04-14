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Drame de Crans-Montana: le couple Moretti mis en examen à Rome

The owners of &quot;Le Constellation&quot; bar in Crans-Montana, Jacques, left, and Jessica Moretti of France, arrive to a hearing before the public prosecutor of the canton of Valais, following the d ...
Le couple Moretti est désormais visé par une enquête à Rome.Keystone

Les Moretti visés par une enquête en Italie

Après l’incendie meurtrier de Crans-Montana, la justice italienne met en examen les gérants du bar, soupçonnés de graves négligences ayant causé la tragédie.
14.04.2026, 12:2614.04.2026, 13:11

Le parquet de Rome a inscrit au registre des mis en examen Jacques et Jessica Moretti, gérants du bar Le Constellation à Crans-Montana. Le dossier contient notamment les témoignages des jeunes Italiens blessés dans l'incendie.

Dans le dossier ouvert à Rome, l'enquête porte sur un accident mortel par négligence, un homicide multiple par négligence, un incendie et des blessures très graves aggravées par la violation de la réglementation en matière de prévention des accidents. Il est coordonné par le procureur Francesco Lo Voi avec le procureur adjoint Giovanni Conzo et le procureur Stefano Opilio, d'après l'agence de presse italienne Adnkronos.

La France refuse la saisie des biens des Moretti voulue par la Suisse

Le dossier contient les témoignages des jeunes Italiens blessés dans l'incendie du bar. Les procureurs avaient ordonné dans le cadre de l'enquête la saisie à titre de preuve des téléphones portables des victimes et des survivants afin de reconstituer le déroulement des faits. Dans la nuit du Nouvel An, 41 jeunes, dont 6 Italiens, ont perdu la vie et 115 autres ont été blessés.

En France aussi, une procédure est ouverte. Début janvier, le pôle «accidents collectifs» du parquet de Paris a ouvert une enquête, «afin de permettre aux victimes françaises et à leurs familles de bénéficier d'un interlocuteur commun en France et de faciliter si nécessaire leurs échanges avec les autorités suisses». (jah/ats)

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