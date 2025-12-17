en partie ensoleillé
Un incendie est survenu au Palais fédéral

In Folge eines technischen Defektes brennen die Lampen des Kronleuchter im Staenderat nur reduziert, an der Wintersession der Eidgenoessischen Raete, am Mittwoch, 17. Dezember 2025, in Bern. (KEYSTONE ...
Un incendie a perturbé le fonctionnement du Palais fédéral ce mercredi.Keystone

Un incendie est survenu au Palais fédéral

Les pompiers sont intervenus mercredi matin sous la coupole. Tout danger est toutefois écarté
17.12.2025, 08:4617.12.2025, 08:46

Un petit incendie au Palais fédéral a déclenché une intervention des pompiers tôt mercredi matin. Personne n'a été blessé et le feu a pu être rapidement éteint.

L'alarme incendie a été donnée peu avant 07h00, a indiqué un porte-parole des services de secours de la ville de Berne. Le bâtiment est actuellement encore en cours d'aération.

Zwei Fahrzeuge der Feuerwehr stehen vor dem Bundeshaus an der Wintersession der Eidgenoessischen Raete, am Mittwoch, 17. Dezember 2025, in Bern. Das Parlamentsgebaeude musste kurzfristig evakuiert wer ...
Les pompiers sont intervenus.Keystone

Il n'y a aucun danger, a déclaré le président du Conseil national Pierre-André Page (UDC/FR) au début de la séance de l'Assemblée fédérale. (jzs/ats)

