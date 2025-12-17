Un incendie est survenu au Palais fédéral
Les pompiers sont intervenus mercredi matin sous la coupole. Tout danger est toutefois écarté
Un petit incendie au Palais fédéral a déclenché une intervention des pompiers tôt mercredi matin. Personne n'a été blessé et le feu a pu être rapidement éteint.
L'alarme incendie a été donnée peu avant 07h00, a indiqué un porte-parole des services de secours de la ville de Berne. Le bâtiment est actuellement encore en cours d'aération.
Il n'y a aucun danger, a déclaré le président du Conseil national Pierre-André Page (UDC/FR) au début de la séance de l'Assemblée fédérale. (jzs/ats)
