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Crans-Montana: les procureures ne sont pas récusées

epa12620941 Beatrice Pilloud, attorney general of the Canton of Valais, reacts during a press conference about the Le Constellation bar and lounge fire in Crans-Montana on New Year&#039;s Eve, in Sion ...
Beatrice Pilloud, procureure générale du ValaisKeystone

Crans-Montana: les procureures ne sont pas récusées

La justice valaisanne rejette une demande de l'avocat du père d'une victime. Les procureures en charge de l'instruction sont maintenues.
09.04.2026, 10:5409.04.2026, 10:54

La Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté les demandes de récusation contre les magistrates en charge de l'affaire de l'incendie de Crans-Montana du 1er janvier. La demande émanait de l'avocat du père d'une jeune fille décédée dans l'incendie.

«La Chambre pénale n’a notamment pas constaté d’erreurs particulièrement lourdes ou répétées du Ministère public (MP), constitutives de violations graves des devoirs des magistrats, qui dénoteraient une apparence objective de prévention des procureures visées», souligne-t-elle.

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Dans son arrêt rendu le 8 avril, la Chambre pénale a rejeté trois demandes de récusation. La première était dirigée contre la procureure générale Beatrice Pilloud, la deuxième contre la procureure générale adjointe Catherine Seppey et les deux autres procureures du pool en charge de l'instruction, et la troisième, contre la procureure de l’Office régional du MP du Valais central, saisie initialement de la procédure comme magistrate de permanence.

Cet arrêt est susceptible de recours auprès du Tribunal fédéral. (jzs/ats)

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