Le couple Moretti avait été placé en détention provisoire, avant d'être libéré sous caution. Keystone

Le Tribunal a pris une décision concernant Jessica Moretti

Une instance valaisanne a décidé de prolonger les mesures concernant la gérante du «Constellation». Une décision similaire devrait concerner son mari.

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Le Tribunal des mesures de contrainte du canton du Valais (TMC) a prolongé de trois mois les mesures qui concernent Jessica Moretti, prévenue dans l'enquête sur l'incendie de Crans-Montana. Une décision identique devrait être prochainement rendue pour Jacques Moretti.

Les mesures dites de substitution décidées pour trois mois le 13 janvier dernier ont été prolongées jusqu'au 10 juillet 2026. Elles consistent en l’interdiction de quitter la Suisse et l'obligation de se présenter quotidiennement auprès d'un poste de police.

Les documents d’identité et de séjour de Jessica Moretti avaient été remis au Ministère public (MP) en janvier déjà, à la suite de l'incendie du bar Le Constellation du 1er janvier. Des sûretés – de l'ordre de 200 000 francs – ont également été payées depuis lors.

Mercredi, la procureure générale du Canton du Valais, Beatrice Pilloud, a rappelé:

«Nous devons faire cette démarche tous les trois mois»

Elle confirmait à Keystone-ATS une information de l'agence de presse italienne Adnkronos.

En date du 17 avril, le MP valaisan avait adressé un courrier au Tribunal des mesures de contrainte, afin que les mesures de substitutions actuelles à l'encontre de Jacques Moretti – identique à celles de son épouse – soient également prolongées de trois mois. Le TMC rendra sa réponse prochainement.

En droit, une mesure de substitution peut être décidée la justice, afin de pallier les risques de fuite, de collusion ou de récidive tout en respectant le principe de proportionnalité. (ats)