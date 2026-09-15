Au moins quatre semi-remorques ont pris feu. Image: police cantonale fribourgeoise

Un incendie a frappé l'aire de repos de cette autoroute romande

Un violent incendie a ravagé plusieurs véhicules mardi, sur l’aire de repos de la Rose de la Broye (FR). Le feu, parti d’un semi-remorque, s’est propagé à deux autres poids lourds ainsi qu’à une camionnette avec remorque. Une personne a été blessée aux bras.

Plus de «Suisse»

Scène impressionnante sur les abords de l'autoroute A1, à Lully (FR), ce mardi en fin d'après-midi. Plusieurs semi-remorques ont pris feu dans un impressionnant incendie sur l'aire de repos de la Rose de la Broye, située à proximité d'Estavayer-le-Lac (FR), ce mardi.

«Vers 17h45, la centrale d'engagement et d'alarme a été informé de l'incendie d'un semi-remorque sur la place de la Rose de la Broye à Lully», nous indique Martial Pugin, porte-parole de la police cantonale fribourgeoise.

«Le feu s'est rapidement propagé à deux autres poids lourds et une camionnette avec remorque stationnés à proximité» Martial Pugin, police cantonale fribourgeoise

«Un homme de 55 ans a été blessé et souffre de brûlures aux bras. Il a été pris en charge par les ambulanciers et transporté à l'hôpital», indique la police, qui précise par ailleurs les moyens engagés: des pompiers du bataillon Broye et de Fribourg, plusieurs patrouilles de police, deux ambulances et le SMUR de Payerne.

Les soldats du feu ont maîtrisé le sinistre vers 19h15. «Le bâtiment du restoroute a été évacué préventivement et les personnes présentes ont pu le regagner vers 20h00», explique la police. Les causes du sinistre sont inconnues. Une enquête est en cours.

«Les véhicules ont été complètement détruits. Le montant des dommages n’est pas estimé» Police cantonale fribourgeoise

L’accès au parc a été fermé à la circulation. «La place reste inaccessible aux usagers, probablement une bonne partie de la nuit, pour les besoins de l’intervention, l'évacuation des carcasses de véhicules et la remise en état de la place.»

Afin de garantir le stationnement des poids lourds, les autorités communales ont organisé une place provisoire pour la nuit.

(acu)