Les autorités locales assurent que les recommandations de l'audit publié n'auraient pas permis d'éviter la tragédie du Nouvel An. Image: KEYSTONE

De nouveaux documents en lien avec le Constellation dévoilés

Crans-Montana rend publics des documents en lien avec la tragédie du Nouvel An. Ils comprennent notamment des rapports d'inspection du Constellation et un audit réalisé sur la commune valaisanne en 2023.

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La commune de Crans-Montana a mis en ligne divers documents en lien avec l'incendie du Constellation. Ces documents – des rapports d'inspection du bar et un audit sur l'organisation commune – ne révèlent toutefois rien de fondamentalement nouveau.

Comme le rappellent Le Nouvelliste et la télévision régionale Canal 9, les autorités communales avaient d'abord refusé de publier ces documents, affirmant ne pas vouloir interférer sur l'enquête pénale en cours. La commune a dû toutefois revoir sa position, à la suite de l'intervention du préposé cantonal à la protection des données.

Mis en ligne mercredi soir, la plupart de ces documents sont connus et ont déjà été diffusés dans les médias, souligne le Nouvelliste. Les premières pages sont des rapports d'inspection du Constellation de 2018 et 2019, qui listent notamment les protections d'incendie existantes ou non. Pour mémoire, la commune avait reconnu, quelques jours après le drame, que le bar n'avait plus été contrôlé depuis 2019.

Les documents mis en ligne comprennent aussi un audit externe sur le fonctionnement global de la commune, réalisé en 2023. Dans sa conclusion, l'audit relève que «l'ensemble des missions et activités des services au sein de la commune semblent être effectuées de manière satisfaisante et dans les délais, sauf pour certains services, avec des retards et/ou des reports de délais», est-il écrit. Le manque de ressources fait partie des problèmes signalés, tout comme un management et une organisation parfois jugés «inadéquats».

Pour la sécurité publique en particulier, l'audit note que «le cadre de travail et les ressources correspondent aux besoins. La formation des chargés de sécurité est en cours.»

«Aucune mesure urgente à prendre»

Pour accompagner la publication de ces documents, Crans-Montana a diffusé une interview de son conseiller communal Sébastien Rey, en charge de la gestion de crise. Evoquant l'audit de 2023, il indique que «le rapport a relevé que le fonctionnement la commune pouvait certes être amélioré, mais qu'il n'y avait aucune mesure urgente à prendre.»

Il assure ainsi que les recommandations de l'audit n'auraient pas permis d'éviter la tragédie du Nouvel An. «Le rapport d'audit ou le suivi n'avaient pas identifié les manquements dans les contrôles de sécurité publique ou un manque d'effectifs du service en charge de la sécurité», relève-t-il.

Et de conclure: «Le rapport ne nous avait donc pas rendus attentifs sur ces manquements.» (jzs/ats)