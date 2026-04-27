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Un incendie s'est déclaré au Laténium de Hauterive

Le batiment du musee d&#039;archeologie le Latenium photographie lors d&#039;une conference de presse suite a une decouverte de vestiges archeologiques d&#039;une cargaison datant de l&#039;epoque rom ...
Keystone

Un incendie s'est déclaré dans ce musée neuchâtelois

D'origine technique, le sinistre n'a pas occasionné de dommages aux collections.
27.04.2026, 17:0427.04.2026, 17:04

Un incendie technique s’est déclaré lundi au Laténium, musée cantonal d'archéologie à Hauterive (NE). Aucun dommage aux collections n'a été constaté.

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Des travaux de nettoyage obligent toutefois l'établissement à rester fermé quelques jours. La police neuchâteloise a indiqué lundi:

«L'incendie a été rapidement circonscrit par un employé de l’établissement»

Les sapeurs-pompiers du DPS de Neuchâtel sont intervenus avec cinq engins et deux véhicules afin de ventiler le bâtiment.

Le musée étant fermé au public au moment du sinistre, seuls les employés ont été évacués. «Aucune personne n’a été blessée», a précisé la police.

Des informations sur la date de réouverture du musée seront publiées sur le site internet. (ats)

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