Nouvelle audition à caractère politique dans l'enquête sur le drame du Constellation. Keystone

Un ancien élu auditionné sur le drame de Crans-Montana

Une deuxième audition à caractère politique se déroule ce mercredi à Sion (VS) avec l'interrogatoire d'un ex-conseiller communal en charge de la sécurité publique.

Plus de «Suisse»

L'ancien conseiller communal de Crans-Montana en charge de la sécurité publique (2021-2024) est entendu mercredi dans le cadre de l'incendie du bar «Le Constellation». L'homme a choisi de répondre aux questions qui lui sont posées.

Cette audition est la deuxième à caractère politique, deux jours après celle du président de la commune, Nicolas Féraud.

En ayant choisi d'inculper un ancien élu, le Ministère public (MP) veut obtenir des éclaircissements complémentaires pour la période 2021-2024, soit lors de l'unique législature où le politicien a été en fonction.

Son audition a débuté vers 08h30, au campus Energypolys à Sion. L'homme a choisi de répondre aux questions du MP et des avocats présents, selon une source proche de l'enquête.

Une dernière journée d'auditions

Dans cette affaire, neuf prévenus doivent répondre des mêmes chefs d'accusation soit: d'homicide par négligence, lésions corporelles par négligence et incendie par négligence.

La journée de mercredi est la dernière de la troisième série d'auditions prévues. (jzs/ats)