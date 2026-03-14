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Incendie

Bâtiment gravement endommagé par un incendie à Lauterbrunnen (BE)

Un vehicule de pompier photographie devant le batiment de l&#039;entreprise de produits chimiques Bachem lors d&#039;un incendie ce mardi 21 novembre 2023 a Vionnaz en Valais. Un incendie d&#039;enver ...
Le feu a fortement endommagé un bâtiment vendredi soir à Lauterbrunnen (BE). Image d'illustration.Image: KEYSTONE

Un incendie à Lauterbrunnen détruit presque un bâtiment

Un bâtiment a été gravement endommagé vendredi soir à Lauterbrunnen (BE) par un feu maîtrisé grâce à l’intervention d’une centaine de pompiers, sans faire de blessés.
14.03.2026, 14:2214.03.2026, 14:22

Le feu a fortement endommagé un bâtiment vendredi soir à Lauterbrunnen (BE). Il a fallu une centaine de pompiers pour venir à bout du sinistre, qui n'a pas fait de blessés.

Les hommes des corps de Lauterbrunnen, Wilderswil, Bödeli, Spiez et même les pompiers professionnels de Berne ont réussi à maîtriser l'incendie qui ravageait les combles et l'étage supérieur de l'immeuble, a précisé la police cantonale dans un communiqué. Les opérations d'extinction se sont poursuivies samedi matin, car des braises continuaient de s'enflammer.

Les dégâts matériels sont importants. Une menuiserie voisine a également été endommagée par la chaleur dégagée.

Selon les informations de la police, la route principale a été fermée pendant environ six heures, une déviation ayant été mise en place. La police cantonale mène l'enquête pour déterminer la cause de l'incendie et l'ampleur des dégâts. (tib/ats)

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