L'accident s'est produit au large de la localité italienne de Cannobio (image d'archives). Image: KEYSTONE

Un drame été évité sur le lac Majeur

Six personnes ont été sauvées d'un bateau en feu immatriculé en Suisse au large de la localité italienne de Cannobio

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Mercredi, six personnes ont été secourues saines et sauves d'un bateau en feu sur le lac Majeur. L'accident s'est produit au large de la localité italienne de Cannobio.

Selon l'agence de presse italienne Ansa, les personnes secourues sont cinq touristes et un skipper suisse. Le bateau est immatriculé en Suisse.

Les passagers ont été secourus par les garde-côtes de la Guardia di Finanza italienne. Une fois les six personnes évacuées à bord du bateau de patrouille, les agents ont amarré le bateau en feu à une bouée afin d’attendre l’arrivée des pompiers. (jzs/ats)