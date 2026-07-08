Image d'illustration Keystone

Un sauvetage en hélico perturbé par un drone en Suisse

Une intervention de la REGA a été perturbée par un drone dimanche au Tessin. Son pilote a été identifié et inculpé.

Plus de «Suisse»

Un drone a été signalé dimanche à Indemini près du Lac Majeur au Tessin lors d'une intervention d'urgence d'un hélicoptère de la REGA. Le pilote du drone a été identifié et inculpé de perturbation de la circulation publique, a annoncé mercredi la police cantonale tessinoise.

L'Australien de 25 ans a immédiatement fait atterrir l'appareil. Il a ensuite été interrogé et inculpé de perturbation de la circulation publique, d'entrave à l'exercice des fonctions officielles et d'infraction à la loi sur la navigation aérienne, selon le communiqué des autorités.

Elles rappellent que, par mesure de précaution, les vols de drones sont interdits pendant les opérations de sauvetage. Dans de telles circonstances, tous les drones à proximité doivent rester au sol ou atterrir immédiatement afin de ne pas compromettre la sécurité des opérations et des véhicules de secours. (jzs/ats)