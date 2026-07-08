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Un sauvetage en hélico perturbé par un drone en Suisse

The new Airbus H 145 D3 based at the REGA base in Magadino in flight, during the REGA exercise involving the evacuation of the Monte Tamaro cable car, Rivera, Wednesday 18 March 2026..(KEYSTONE/Ti-Pre ...
Image d'illustrationKeystone

Un sauvetage en hélico perturbé par un drone en Suisse

Une intervention de la REGA a été perturbée par un drone dimanche au Tessin. Son pilote a été identifié et inculpé.
08.07.2026, 10:0708.07.2026, 10:07

Un drone a été signalé dimanche à Indemini près du Lac Majeur au Tessin lors d'une intervention d'urgence d'un hélicoptère de la REGA. Le pilote du drone a été identifié et inculpé de perturbation de la circulation publique, a annoncé mercredi la police cantonale tessinoise.

L'Australien de 25 ans a immédiatement fait atterrir l'appareil. Il a ensuite été interrogé et inculpé de perturbation de la circulation publique, d'entrave à l'exercice des fonctions officielles et d'infraction à la loi sur la navigation aérienne, selon le communiqué des autorités.

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Elles rappellent que, par mesure de précaution, les vols de drones sont interdits pendant les opérations de sauvetage. Dans de telles circonstances, tous les drones à proximité doivent rester au sol ou atterrir immédiatement afin de ne pas compromettre la sécurité des opérations et des véhicules de secours. (jzs/ats)

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