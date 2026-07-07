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Crans-Montana: un avocat suisse va défendre la Lombardie

Crans-Montana: un avocat suisse va défendre la Lombardie

«Jusque-là, j'avais refusé, à plusieurs reprises, de représenter des familles de victimes», explique le célèbre pénaliste tessinois Paolo Bernasconi.
07.07.2026, 18:0707.07.2026, 18:07

La Région Lombardie a choisi, lundi, d'envoyer à la justice valaisanne, une requête en constitution de partie civile dans la procédure pénale ouverte à la suite de l'incendie de Crans-Montana. Sa défense juridique a été confiée à l'avocat tessinois Paolo Bernasconi.

«Jusque-là, j'avais refusé, à plusieurs reprises, de représenter des familles de victimes, estimant que c'était davantage à mes confrères valaisans et romands de les défendre, notamment pour limiter les coûts», a expliqué mardi à Keystone-ATS, Paolo Bernasconi.

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«Après avoir apporté une aide d'urgence considérable, la Région Lombardie mérite une représentation juridique lui permettant de préserver non seulement ses intérêts financiers, mais aussi ses intérêts institutionnels, au-delà du cadre de la procédure pénale elle-même», poursuit le Luganais pour expliquer son choix d'avoir répondu favorablement à la sollicitation lombarde.

«Par son action, la Région Lombardie cherche à pouvoir accéder au dossier et potentiellement à participer directement à la procédure pénale», conclut-il. (sda/ats)

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