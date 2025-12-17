Le restaurant 3023 ne pourra pas rouvrir pour la saison hivernale. Image: Verbier.ch

Incendie sur les pistes à Verbier: un restaurant ravagé

Le restaurant 3023 a été en proie aux flammes sur le domaine skiable valaisan. Des hélicoptères ont été nécessaires pour maîtriser le sinistre.

Un incendie a ravagé le restaurant 3023 à Verbier. Situé vers le télésiège des Attelas, l'établissement ne pourra pas rouvrir pour la saison hivernale à cause de dégâts trop importants.

La police cantonale et Téléverbier ont confirmé ces informations. Le feu s'est déclaré peu avant 07 heures mercredi et a depuis pu être maitrisé.

Le restaurant 3023 se situe vers le télésiège des Attelas. Image: KEYSTONE

Dès le déclenchement de l'alarme, les services de secours ont été rapidement alertés et ont pu intervenir dans les plus brefs délais, écrit Téléverbier dans un communiqué publié sur la plateforme PublicNow. Des hélicoptères ont notamment été nécessaires.

Des dégâts matériels importants

Aucune victime ou blessé n'est à déplorer, indique la police. Néanmoins, le feu a causé des dégâts matériels importants, ce qui a obligé Téléverbier à prendre la décision de ne pas rouvrir le restaurant pour la saison hivernale.

Une enquête est actuellement en cours afin de déterminer les causes exactes de l'incendie. (jzs/ats)