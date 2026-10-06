dégagé
DE | FR
burger
Suisse
Informatique

Voici à quel point votre commune vous expose aux arnaques

De nombreuses communes suisses n’auraient aucun moyen de bloquer automatiquement un e-mail falsifié.
De nombreuses communes suisses n’auraient aucun moyen de bloquer automatiquement un e-mail falsifié.Image: Shutterstock

Votre commune permet-elle à des escrocs de vous piéger? Voici la réponse

Presque toutes les communes suisses ont mis en place une protection de base contre les e-mails falsifiés. Mais seule une sur neuf est configurée de manière à bloquer effectivement un e-mail de phishing envoyé en son nom. Une nouvelle étude montre à quel point les messageries numériques de 2110 communes présentent encore des failles.
06.10.2026, 05:4906.10.2026, 05:49
Philipp Reich
Philipp Reich

Imaginez recevoir un e-mail de phishing qui semble provenir de votre commune, vous demandant de payer une amende ou de cliquer sur un lien. La possibilité de détecter la fraude dépend notamment de la manière dont la commune se protège contre l’usurpation de l’adresse de l’expéditeur. Il existe pour cela des normes d’authentification que les responsables informatiques peuvent mettre en place.

Des chercheurs de la Haute école de Lucerne et de l’Université de Fribourg ont précisément évalué ces protections dans plus de 2100 communes suisses et publié une étude scientifique sur le sujet (voir les sources). Voici les principaux enseignements.

Commençons par savoir où sont hébergés les e-mails. Dans 53% des communes suisses, les communications officielles passent par des services de cloud américains, presque toujours Microsoft 365.

A l’inverse, 42% font appel à un fournisseur suisse. Un point qui a son importance, puisque les entreprises américaines sont soumises au Cloud Act: les autorités des Etats-Unis peuvent, en théorie, accéder à des données même lorsqu’elles sont physiquement stockées en Europe.

«Ils ont piraté l’interface de ma banque»: on lui a volé 40 000 francs
«Ils ont piraté l’interface de ma banque»: on lui a volé 40 000 francs

Faire le tri parmi les faux e-mails

La deuxième question est plus intéressante encore: quelqu’un peut-il envoyer un e-mail de phishing donnant l’impression de provenir de votre commune? Il existe des mécanismes techniques de protection que l’on peut comparer à un contrôle d’identité pour les e-mails.

Le premier niveau d’authentification des e-mails, appelé SPF, vérifie si le serveur qui envoie un message est effectivement autorisé à écrire au nom de la commune. Le deuxième niveau, DMARC, détermine ce qu’il advient des e-mails qui échouent à ce contrôle: sont-ils placés dans les spams, bloqués ou tout de même délivrés?

C’est précisément là que le bât blesse, comme le montre l’étude: presque toutes les communes (99%) ont mis en place SPF, mais seules 80% l’ont configuré de manière suffisamment stricte pour qu’il soit réellement efficace.

Le constat est encore plus mauvais pour DMARC: seules 13% des communes l’ont configuré de manière assez stricte pour que les e-mails de phishing utilisant une fausse adresse d’expéditeur soient effectivement écartés. Dans les 87% restantes, des escrocs pourraient envoyer des e-mails au nom de la commune sans qu’aucune mesure automatique ne soit prise.

La comparaison entre fournisseurs fait apparaître un tableau étonnamment contrasté. Pour le premier contrôle, le plus simple (SPF), les communes utilisant Microsoft appliquent même des réglages plus stricts que celles qui recourent à des prestataires suisses: 89% contre 74%.

Mais lorsque l’on examine le troisième système de protection, DANE, qui sécurise en plus la connexion entre les serveurs de messagerie, la situation s’inverse complètement. Il est pratiquement utilisé uniquement par les prestataires suisses (16%), contre quasiment aucun recours chez Microsoft (moins de 1%). Le cloud offre donc de bons réglages par défaut. En revanche, les fournisseurs suisses prennent l’avantage dès qu’une configuration active est nécessaire.

L’étude met également en lumière un paradoxe politique. En 2022, Genève a inscrit dans sa Constitution cantonale un «droit à l’intégrité numérique», approuvé par 94% des votants, et presque toutes les communes genevoises partagent une infrastructure de messagerie locale. Pourtant, aucune commune genevoise n’a correctement configuré le deuxième niveau de protection. La volonté politique de garantir la souveraineté numérique ne signifie donc pas que la technique qui doit la rendre possible fonctionne effectivement.

Cette hackeuse a sauvé les données de 700 000 fidèles du pape
Cette hackeuse a sauvé les données de 700 000 fidèles du pape

Les mesures ont été réalisées le 10 avril 2026. Les données correspondent donc à la situation à cette date et pourraient avoir évolué depuis, comme le précisent les chercheurs. (trad. hun)

L'actu en Suisse c'est par ici
Une bagarre fait des blessés dans cette gare suisse
1
Une bagarre fait des blessés dans cette gare suisse
«L’ère Blocher est terminée depuis un certain temps déjà»
1
«L’ère Blocher est terminée depuis un certain temps déjà»
de Kilian Marti
Des réseaux sadiques ciblent les enfants en Suisse
Des réseaux sadiques ciblent les enfants en Suisse
de Hanna Hubacher
Les locataires sont furieux contre cette décision du Conseil fédéral
4
Les locataires sont furieux contre cette décision du Conseil fédéral
Les SlowUp ont attiré près d&#039;un demi-million de Suisses
Les SlowUp ont attiré près d'un demi-million de Suisses
Le vote suisse sur la neutralité fait réagir de Washington à Moscou
4
Le vote suisse sur la neutralité fait réagir de Washington à Moscou
Thèmes
Parmelin dans tous ses états!
1 / 13
Parmelin dans tous ses états!

Guy Parmelin porte une casquette portant l'inscription Switzerland great since 1291, le mercredi 29 juillet 2026 à Neudorf.
source: keystone / peter schneider
partager sur Facebookpartager sur X
Voici Griffin, l'IA qui imite l'humain à la perfection
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Et ce n’est pas son pire défi
Vous n'avez pas pu passer à côté, si vous faisiez partie des milliers de spectateurs de la course Morat-Fribourg venus encourager les braves ce dimanche. Entre les chaussures carbones et les débardeurs fluo, un individu affublé d'une armure est venu à bout des 17,17 kilomètres de l'épreuve. Et ce «chevalier» n’en est vraiment pas à son premier exploit absurde.
Il y a avait les stars du peloton affûtées comme des lames de rasoir, les amateurs venus se faire plaisir (ou un peu souffrir) et, au milieu de tout ce petit monde, un chevalier tout droit sorti du XVe siècle. Ou presque.
L’article