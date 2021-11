Désastre à Cressier: Des familles n'ont toujours pas retrouvé leur maison

Les inondations ayant eu lieu à Cressier le 22 juin vont fortement impacter le budget annuel qui tourne autour de 9 millions de francs. Image: sda

Le 22 juin 2021, le village de Cressier (NE) se retrouvait pris d'assaut par de violentes inondations. Lesquelles avaient notamment détruit 70 habitations. Cinq mois plus tard, des habitants n'ont toujours pas retrouvé leur domicile.

«Entre six et sept familles ne sont toujours pas rentrées à la maison et n'y seront pas pour Noël», a déclaré Michel Froidevaux, conseiller communal de Cressier sur les ondes de RTN. «Les dégâts liés aux inondations étaient tels que les routes pour accéder à ces maisons n'ont été rouvertes que récemment, ce qui a retardé d'autant les travaux à l'intérieur de celles-ci», a-t-il ajouté.

Près de 2 millions de francs de restauration

Pour éviter qu'une telle catastrophe ne se reproduise, des mesures de protection ont été réalisées en amont du cours d'eau avec notamment des bassins de rétention et un modelage de terrain pour dévier la crue. «Des scénarios de gestion de crue sont en train d'être élaborés», a déclaré Olivier Amstutz, chef de projet du concept de protection contre les crues à Cressier.

Le concept s'élabore entre la commune, le canton et la Confédération. Le volet «étude» devrait se terminer d’ici à la fin de l’année. Il faudra ensuite compter entre cinq et dix ans pour que l’entier des mesures prises soit en place.

«Notre capacité d'investissement annuel est de 1,2 à 1,3 million de francs. En devant investir plusieurs millions sur plusieurs années, nous devrons planifier serrés pour les quelques années à venir» Michel Froidevaux, conseiller communal de Cressier RTN

Le canton de Neuchâtel déboursera près de 2 millions de francs pour d'importants travaux de remise en état, dont la reconstruction de la route cantonale reliant Saint-Blaise à Enges qui a été rouverte à la mi-octobre. Du côté de Cressier, cette catastrophe va fortement impacter le budget annuel qui tourne autour de 9 millions de francs. Les autorités communales envisagent de déroger au frein à l’endettement. (ats/mndl)