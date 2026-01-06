Plusieurs institutions remercient la population pour sa solidarité, mais lui demander de maintenir l'effort dans la durée. Image: keystone / dr

Le fort élan de solidarité pose des problèmes concrets

Après l’incendie à Crans-Montana, un vaste mouvement de solidarité s’est manifesté à travers le pays. Dons de sang, propositions d’aide, hébergement ou soutien logistique... Mais face à cette mobilisation, plusieurs institutions rappellent que la solidarité doit s’organiser pour ne pas devenir contre-productive.

Dans les jours qui ont suivi la catastrophe à Crans-Montana, de très nombreuses personnes ont cherché à donner leur sang, notamment en Valais et dans le canton de Vaud. Face à cet afflux, le service de transfusion sanguine de la Croix-Rouge suisse a fait savoir que «de nombreux créneaux pour donner son sang en Valais et dans le canton de Vaud sont complets».

Une porte-parole du service confirme ce mardi 6 janvier que, «en raison de l’important élan de solidarité dans les cantons de Vaud et du Valais, de nombreux rendez-vous ont été pris pour les semaines à venir».

«L’approvisionnement en sang est actuellement assuré en Suisse»

La Croix-Rouge rappelle qu'elle dépend d'un soutien à long terme pour les dons de sang, car la durée de conservation des produits est limitée.



C'est aussi ce que souligne Transfusion CRS Suisse afin d’assurer un approvisionnement continu des hôpitaux, notamment dans la suite du traitement des victimes de Crans-Montana. Elle écrit:

«Nous vous sommes très reconnaissants de ne pas vous présenter spontanément, sans rendez-vous, pour un don de sang»

Et d'inviter la population éligible au don du sang de prendre rendez-vous à moyen et long terme. «Tous les dons sont importants en toutes circonstances, que ce soit dans les semaines et mois à venir.» A souligner par ailleurs, qu'un donneur doit respecter un délai de plusieurs mois entre deux dons.

Des rendez-vous dans plusieurs semaines

Cet appel à une solidarité durable est également relayé par les Hôpitaux universitaires de Genève. Dans un message publié sur Instagram, l’institution écrit:

«Grâce à la mobilisation collective et à la coordination entre les hôpitaux, les ressources nécessaires pour faire face à la situation sont actuellement suffisantes [...]. Indépendamment de ce drame, afin d’assurer le maintien de stocks de sang suffisants dans les prochains jours et semaines, une planification régulière des dons est nécessaire.»

Et d’appeler à prendre rendez-vous pour de futurs dons sur son site. Les HUG appellent en parallèle à la prudence face à la circulation de fausses informations. «De nombreuses fausses informations circulent, nous vous invitons à la vigilance, à vérifier les sources, et à ne diffuser ou partager que des informations vérifiées.»

«Merci de ne pas appeler la centrale»

Même élan de solidarité au Centre hospitalier universitaire vaudois (Chuv), à Lausanne. L’hôpital indique être contacté par de nombreuses personnes proposant leur aide, qu’il s’agisse de logement, de bénévolat ou de soutien logistique. «Nous vous remercions très sincèrement pour cette formidable solidarité», écrit l'hôpital universitaire vaudois, tout en précisant que «à l’heure actuelle, le Chuv dispose des ressources suffisantes pour faire face à la crise».

Afin d’éviter toute surcharge des services, une adresse email dédiée (solidarite.crans-montana@chuv.ch) a été mise en place pour centraliser les propositions, comme elle l’a indiqué sur ses réseaux sociaux:

Le Chuv à propos de l'élan de solidarité sur Instagram. capture d'écran

L’institution demande par ailleurs expressément de ne pas contacter la centrale téléphonique, afin de préserver les lignes nécessaires à la prise en charge des patientes, des patients et de leurs proches.

Si l’élan de solidarité suscité par la tragédie de Crans-Montana est largement salué, les autorités sanitaires rappellent ainsi qu’il doit s’inscrire dans un cadre organisé et sur le long terme.

Vidéo: watson