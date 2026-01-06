en partie ensoleillé-5°
Insolite

Deux hommes ont escaladé la tour de la cathédrale de Berne

Vidéo: watson

Ils ont escaladé le plus haut clocher de Suisse

Deux hommes ont escaladé le clocher de la cathédrale Saint-Vincent de Berne sans aucun équipement de sécurité et se sont filmés pendant l’ascension. Ils ont désormais diffusé l’intégralité des images capturant cette montée périlleuse.
06.01.2026, 17:0006.01.2026, 17:00
Hanna Dedial
Hanna Dedial

Avec ses 100,6 mètres, la tour de la cathédrale Saint-Vincent de Berne domine le centre-ville de la capitale helvétique. Il s’agit tout simplement du plus haut clocher de Suisse. Le bâtiment, quant à lui, est le plus grand édifice religieux de la fin du Moyen Age sur le territoire.

La collégiale Saint-Vincent de Berne.
Vous aussi, vous pouvez grimper cette tour, mais uniquement de l'intérieur.Image: Wikicommons

Si la construction de la collégiale Saint-Vincent de Berne a débuté en 1421, la tour ne fut achevée qu'en 1893. Elle attire jusqu'à 80 000 personnes par année qui, eux, préfèrent les escaliers. Interdit d'accès, ce clocher avec sa flèche ornée de décorations gothiques escaladables, représente un défi attrayant pour les grimpeurs libres les plus casse-cou.

De quoi attirer Freeflow Nation, un professionnel de l’escalade qui s’attaque à n’importe quel édifice vertigineux. Son truc: escalader, entre autres, des tours de refroidissement ou des grues, se filmer en train de le faire, et parfois redescendre en sautant directement en parachute.

Des activités ludiques qu’il pratique souvent accompagné d’amis tout aussi intrépides. C’est notamment ce qui s’est produit lors de son ascension matinale de la Collégiale de Berne, puisqu'il était accompagné de deux acolytes. Chaque semaine, une nouvelle vidéo insolite apparaît sur la chaîne YouTube de ce grimpeur, qui montre son visage mais ne révèle pas son nom.

Un célèbre alpiniste va défier la mort en direct sur Netflix

Si la vidéo est récente, l’exploit ne l’est pas. Le grimpeur de l’extrême semble avoir réalisé son ascension à Berne en novembre 2024, selon des extraits vidéos publiées un peu plus tôt sur sa page Instagram. Une période qui coïncide avec un signalement de la Police cantonale bernoise: le 19 octobre 2024, les autorités avaient été alertées après que deux personnes ont été aperçues sur l’échafaudage de la cathédrale. Michelle Egger, porte-parole de la police, a précisé que les agents dépêchés sur place n’avaient retrouvé ni les deux individus, ni constaté de dégâts.

On ignore encore si les institutions qui gèrent la cathédrale avaient connaissance de cette action dangereuse sur l’échafaudage de leur édifice emblématique. Une demande de watson est, pour l’heure, restée sans réponse.

Vidéo: watson
