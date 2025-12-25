Un célèbre alpiniste va défier la mort en direct sur Netflix
Dans moins d'un mois, un évènement majeur va secouer le monde du sport. «La plus grosse star internationale de l’escalade va choisir le mode d’ascension le plus radical pour réaliser un exploit diffusé en direct sur la plus grosse plate-forme de streaming», résume un journaliste du média Alpinemag.fr, persuadé que l’escalade atteindra ce jour-là «l’apogée de la mise en spectacle».
Le 23 janvier, c'est la date choisie par Alex Honnold pour gravir les 508 mètres du Taipei 101 à mains nues. «Ça fait longtemps que j’en rêve», a expliqué l'Américain de 40 ans sur Instagram.
L’événement, baptisé «Skyscraper Live», sera retransmis en direct pendant deux heures sur Netflix. Il débutera à 8 pm ET, comme East Time, soit 20h selon l'horaire de la côte est des Etats-Unis. Cela signifie que les Suisses devront se lever à 2h du matin pour assister à la performance à haut risque du natif de Sacramento.
Comme le rappelait récemment Le Figaro, la structure du Taipei 101 comporte huit sections en forme de «boîtes de bambou» dont les parois, inclinées de 10 à 15 degrés en surplomb, constituent le passage le plus redoutable. «Ma vie est en jeu», résume Honnold, qui est père de famille depuis quelques années.
Le média Planetgrimpe évoque «un projet fascinant, mais qui interroge aussi sur la frontière entre exploit sportif et mise en scène médiatique (...) Il s’agit de nous interroger collectivement sur ce que ces nouveaux formats racontent de notre sport, de ses valeurs et de sa relation au spectacle. Une évolution à saluer ou à questionner? La réponse, sans doute, se trouve quelque part entre les deux.»