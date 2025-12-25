assez dégagé
Alex Honnold va escalader le Taipei 101 sur Netflix

Alex Honnold (médaillon) va s'attaquer au Taipei 101 (à gauche), une tour de 508m qui était autrefois la plus haute du monde. A titre de comparaison, le bâtiment le plus haut de Suisse est la Tour Roc ...
Alex Honnold (médaillon) va s'attaquer au Taipei 101 (à gauche), une tour de 508m qui était autrefois la plus haute du monde. A titre de comparaison, le bâtiment le plus haut de Suisse est la Tour Roche 2 à Bâle et ses 205 mètres. Image: Keystone/watson

Un célèbre alpiniste va défier la mort en direct sur Netflix

Alex Honnold va escalader le plus haut gratte-ciel de Taïwan sans aucune sécurité. Sa performance sera diffusée en direct sur la célèbre plate-forme de streaming.
25.12.2025, 07:0825.12.2025, 07:08
Julien Caloz
Julien Caloz

Dans moins d'un mois, un évènement majeur va secouer le monde du sport. «La plus grosse star internationale de l’escalade va choisir le mode d’ascension le plus radical pour réaliser un exploit diffusé en direct sur la plus grosse plate-forme de streaming», résume un journaliste du média Alpinemag.fr, persuadé que l’escalade atteindra ce jour-là «l’apogée de la mise en spectacle».

Le 23 janvier, c'est la date choisie par Alex Honnold pour gravir les 508 mètres du Taipei 101 à mains nues. «Ça fait longtemps que j’en rêve», a expliqué l'Américain de 40 ans sur Instagram.

Image
Image: Netflix

L’événement, baptisé «Skyscraper Live», sera retransmis en direct pendant deux heures sur Netflix. Il débutera à 8 pm ET, comme East Time, soit 20h selon l'horaire de la côte est des Etats-Unis. Cela signifie que les Suisses devront se lever à 2h du matin pour assister à la performance à haut risque du natif de Sacramento.

Comme le rappelait récemment Le Figaro, la structure du Taipei 101 comporte huit sections en forme de «boîtes de bambou» dont les parois, inclinées de 10 à 15 degrés en surplomb, constituent le passage le plus redoutable. «Ma vie est en jeu», résume Honnold, qui est père de famille depuis quelques années.

Allez-vous regarder la tentative d'Alex Honnold?
Au total, 22 personnes ont participé à ce sondage.

Le média Planetgrimpe évoque «un projet fascinant, mais qui interroge aussi sur la frontière entre exploit sportif et mise en scène médiatique (...) Il s’agit de nous interroger collectivement sur ce que ces nouveaux formats racontent de notre sport, de ses valeurs et de sa relation au spectacle. Une évolution à saluer ou à questionner? La réponse, sans doute, se trouve quelque part entre les deux.»

