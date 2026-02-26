beau temps15°
DE | FR
burger
Suisse
Crans-Montana

Crans-Montana: la commune veut faire partie de l'enquête

From left to right, Francois Berclaz, Municipal Councillor of Crans-Montana, Nicole Bonvin Clivaz, Vice Mayor of Crans-Montana, Nicolas Feraud, Mayor of Crans-Montana, Patrick Clivaz, Municipal Counci ...
Le conseil communal de Crans-MontanaImage: KEYSTONE

Constellation: la commune veut faire partie de l'enquête

La commune de Crans-Montana a déposé une requête pour devenir «partie dans la procédure» ouverte après la tragédie du Nouvel An. Le Tribunal cantonal sera chargé de trancher.
26.02.2026, 13:2526.02.2026, 13:25

La commune de Crans-Montana a fait recours contre la décision du Ministère public valaisan de lui refuser la qualité de «partie à la procédure». Le Tribunal cantonal devra se prononcer sur la demande, déposée le 5 février.

L'information a été confirmée par l'avocat de la commune Me Gaspard Couchepin. «Comme elle s'y est engagée immédiatement après la tragédie du Constellation envers les victimes et plus largement le public, la commune de Crans-Montana entend tout mettre en oeuvre pour que pleine justice soit rendue», a-t-il déclaré, revenant sur une information publiée par la RTS mercredi.

Constellation: la procureure répond aux critiques

Et de poursuivre:

«Cela passe donc par la poursuite des infractions qui est de la tâche communale en qualité de partie en application de la loi. Les compétences légales du Ministère public et de la commune ne se recoupent pas, même si elles s'exercent dans la même procédure dirigée par le Ministère public»
Me Gaspard Couchepin

La demande se réfère à un article du Code de procédure pénale suisse (art. 104 al. 2 CPP), qui mentionne que «les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d'autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics.» Le statut permet ainsi de participer pleinement à la procédure pénale et peut conférer le droit d'accéder au dossier, d'assister aux auditions ou encore de poser des questions aux personnes interrogées.

Une autre requête

Pour mémoire, la commune de Crans-Montana avait d'abord souhaité se constituer «partie plaignante», soit une entité lésée qui porte plainte. Le Ministère public valaisan l'avait avertie, au début du mois de janvier, du fait qu'elle ne pourrait pas avoir ce statut au vu de la jurisprudence.

Après un délai de cinq jours accordé pour prendre position sur la décision, la commune y avait finalement renoncé. Elle avait toutefois formulé une autre requête le 8 janvier: celle d'être «partie dans la procédure».

«J'ai reçu des menaces de mort»: le président de Crans-Montana se confie

Désormais, il est au tour de l'autorité judiciaire cantonale de se prononcer. «Saisi d'un recours de la commune, le Tribunal cantonal dira s'il y a des indices d’infractions de sa compétence de sanction (par ex. violation des règles sur les constructions), comme l’estime ma mandante», résume Me Gaspard Couchepin. (jzs/ats)

Plus d'articles sur le drame de Crans-Montana
La serveuse Cyane avait engagé des démarches contre les Moretti
3
La serveuse Cyane avait engagé des démarches contre les Moretti
«Le Valais sert de manœuvre de diversion»
1
«Le Valais sert de manœuvre de diversion»
de Léonie Hagen
Mousse mise en cause: Hornbach et Jumbo réagissent
15
Mousse mise en cause: Hornbach et Jumbo réagissent
de Antoine Menusier
«C'était trop tôt pour un tel dessin»: Vigousse s’exprime sur Charlie Hebdo
7
«C'était trop tôt pour un tel dessin»: Vigousse s’exprime sur Charlie Hebdo
de Cynthia Ruefli
Thèmes
Le résumé de la conférence de presse de Crans-Montana
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Méfiez-vous de ce sondage
A dix jours de la votation sur la redevance SSR, les sondages se multiplient. Mais entre opinions mouvantes et surprises de dernière minute, ces baromètres sont-ils fiables?
Le 8 mars prochain, les Suisses seront appelés à voter sur la redevance radio-TV, avec l’initiative «200 francs, ça suffit!» lancée par l’UDC et le contre-projet du Conseil fédéral. Depuis des semaines, les sondages sortent de terre comme les perce-neige de février. Tamedia, gfs.bern, Sotomo et consorts dégainent leurs baromètres à intervalles réguliers.
L’article