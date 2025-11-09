ciel couvert
Cette commune a le même président depuis 1980

Cette commune a le même président depuis 1980

À 80 ans, Attilio Savioni a célébré ce week-end ses 45 ans à la tête de la commune de Castaneda (GR). Cette longue carrière reste une exception dans le paysage helvétique.
09.11.2025, 10:5009.11.2025, 10:50
Attilio Savioni, 80 ans, à la tête de Castaneda depuis 45 ans.
Le Grison n'exclut pas de se représenter.Keystone

A 35 ans, Attilio Savioni n'aurait jamais pensé rester aussi longtemps en fonction. Mais l'homme aime l'engagement et le contact avec les gens. Et les élections ont souvent été tacites faute de concurrence. C'est ainsi qu'il dirige la commune de 285 habitants depuis 1980.

Malgré cette longévité, il ne s'agit pas encore d'un record. Le Valaisan Edwin Zeiter conserve sa palme, lui qui a dirigé Bister durant 48 ans. Il a pris sa retraite l'année passée. La durée moyenne des présidents de commune est de deux à trois mandats, soit au maximum seize ans.

En général, plus la commune est grande, plus il y a une probabilité d'avoir une limitation du nombre de mandats. Selon une estimation interne de l'Office des communes des Grisons, environ 40% des communes grisonnes ont introduit une règle à ce sujet.

«Je vais couper mes arbres!» Une nouvelle loi vaudoise agace

L'année prochaine, le mandat d'Attilio Savioni prendra fin. Questionné sur ses intentions, l'intéressé sourit et maintient le suspense:

«Je ne dis pas encore non. Attendre de voir si les citoyens de Castaneda souhaitent me revoir à ce poste»

(ats)

