La police valaisanne a notamment publié une vidéo après son intervention.

Ce que montrent les vidéos de Crans-Montana

Après l'horreur dans la nuit de jeudi en Valais, de nombreuses questions restaient encore en suspens. Quelques vidéos de l'incendie meurtrier illustrent l'ampleur de la catastrophe.

L'horreur. Vers 1h30 du matin, c'est un «embrasement généralisé», comme l'a indiqué la police valaisanne. Le feu a fait des dizaines de morts, secoué la station valaisanne de Crans-Montana, et par la suite, le monde entier.

Notre récit de cette nuit tragique 👇🏼 Le récit de cette «nuit de film d'horreur» à Crans-Montana

Jeudi, il restait très peu d'images sur les réseaux sociaux. Tôt le matin, tous les comptes du Constellation avaient été effacés. Les mentions de l'établissement, qui venait d'être repris, sont très rares.

Nos collègues du Nouvelliste ont partagé un montage vidéo de l'incendie. Durant quelques secondes, on peut voir le plafond du Constellation prendre feu.

Le départ du feu Vidéo: extern / rest

La vidéo qui tourne sur tous les médias de la planète, c'est une séquence de quelques secondes où l'on voit les flammes surgir du bar. On y entend des cris terrifiants.

Attention, les images sont difficiles Vidéo: instagram

De son côté, la police valaisanne a publié des images après l'intervention.

Vidéo: extern / rest

Une autre vidéo circule. Si elle n'a vraisemblablement pas été prise à côté de l'établissement touché, elle donne une idée de la folle ambiance à minuit dans la station de ski. Il n'y a pour l'heure pas de lien établi entre des feux d'artifice à l'extérieur et l'incendie.

Vidéo: extern / rest

Sur TikTok, un anonyme a posté une brève vidéo de l'intervention des pompiers. Avec des dizaines de morts et de nombreux blessés, les secours de la région sont débordés.

Vidéo: extern / rest

Sur TF1, un sapeur-pompier a rappelé l'extrême danger que représentait un feu dans un lieu clos. Le drame semble malheureusement lui donner raison: les autorités annoncent plusieurs dizaines de victimes sur 200 convives.

Voici des photos au lendemain de la catastrophe Un diaporama de l'AFP Vidéo: extern / rest

On a aussi pu voir des images du bar après le drame: