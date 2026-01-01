assez ensoleillé
DE | FR
burger
Suisse
Valais

Crans-Montana: les vidéos de l'incendie meurtrier

Nuit d&#039;horreur à Crans-Montana
La police valaisanne a notamment publié une vidéo après son intervention.

Ce que montrent les vidéos de Crans-Montana

Après l'horreur dans la nuit de jeudi en Valais, de nombreuses questions restaient encore en suspens. Quelques vidéos de l'incendie meurtrier illustrent l'ampleur de la catastrophe.
01.01.2026, 13:5701.01.2026, 14:07
Joel Espi

L'horreur. Vers 1h30 du matin, c'est un «embrasement généralisé», comme l'a indiqué la police valaisanne. Le feu a fait des dizaines de morts, secoué la station valaisanne de Crans-Montana, et par la suite, le monde entier.

Notre récit de cette nuit tragique 👇🏼

Le récit de cette «nuit de film d'horreur» à Crans-Montana

Jeudi, il restait très peu d'images sur les réseaux sociaux. Tôt le matin, tous les comptes du Constellation avaient été effacés. Les mentions de l'établissement, qui venait d'être repris, sont très rares.

Nos collègues du Nouvelliste ont partagé un montage vidéo de l'incendie. Durant quelques secondes, on peut voir le plafond du Constellation prendre feu.

Le départ du feu

Vidéo: extern / rest

La vidéo qui tourne sur tous les médias de la planète, c'est une séquence de quelques secondes où l'on voit les flammes surgir du bar. On y entend des cris terrifiants.

Attention, les images sont difficiles

Vidéo: instagram

De son côté, la police valaisanne a publié des images après l'intervention.

Vidéo: extern / rest

Une autre vidéo circule. Si elle n'a vraisemblablement pas été prise à côté de l'établissement touché, elle donne une idée de la folle ambiance à minuit dans la station de ski. Il n'y a pour l'heure pas de lien établi entre des feux d'artifice à l'extérieur et l'incendie.

Vidéo: extern / rest

Sur TikTok, un anonyme a posté une brève vidéo de l'intervention des pompiers. Avec des dizaines de morts et de nombreux blessés, les secours de la région sont débordés.

Vidéo: extern / rest

Sur TF1, un sapeur-pompier a rappelé l'extrême danger que représentait un feu dans un lieu clos. Le drame semble malheureusement lui donner raison: les autorités annoncent plusieurs dizaines de victimes sur 200 convives.

Voici des photos au lendemain de la catastrophe

Un diaporama de l'AFPVidéo: extern / rest

On a aussi pu voir des images du bar après le drame:

Image
Image
Plus d'articles sur le drame de Crans-Montana
Pas d'explosion à l'origine de l'incendie ++ La piste de l'attentat écartée
Pas d'explosion à l'origine de l'incendie ++ La piste de l'attentat écartée
de Team watson
Le récit de cette «nuit de film d'horreur» à Crans-Montana
Le récit de cette «nuit de film d'horreur» à Crans-Montana
de Marine Brunner
Incendie à Crans-Montana : ce que l’on sait du bar Le Constellation
Incendie à Crans-Montana : ce que l’on sait du bar Le Constellation
Crans-Montana: «Un drame sans précédent pour le Valais»
Crans-Montana: «Un drame sans précédent pour le Valais»
«Ça a soufflé l'immeuble»: plusieurs morts après une explosion à Crans-Montana
«Ça a soufflé l'immeuble»: plusieurs morts après une explosion à Crans-Montana
de Team watson
Guy Parmelin reporte son discours de Nouvel An
Guy Parmelin reporte son discours de Nouvel An
Thèmes
L'incendie dramatique du 1er janvier, à Crans-Montana (VS)
1 / 9
L'incendie dramatique du 1er janvier, à Crans-Montana (VS)

Un incendie s'est produit ce jeudi 1er janvier à 1h30 dans un bar de la station de ski de Crans-Montana (VS).
partager sur Facebookpartager sur X
On a rencontré le tatoueur qui met des mots sur les maux
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Moutier va vivre une journée historique
La cité prévôtoise sera jurassienne à minuit. Des milliers de personnes sont attendues pour célébrer. Voici le programme des festivités.
La Ville de Moutier avec ses 7300 habitants va vivre mercredi une journée historique: à l'issue des douze coups de minuit, la cité prévôtoise sera jurassienne. Partie officielle, banquet, cortège aux flambeaux et spectacle son et lumière accompagneront les dernières heures de Moutier dans le canton de Berne.
L’article