Intempéries en Suisse: le point sur le trafic routier et les bouchons

Les dégâts causés par les intempéries perturbent le trafic routier entre le nord des Alpes et le sud. Des restrictions existent également sur le réseau ferroviaire. Voici les réponses aux principales questions.

Quel est le meilleur moyen pour se rendre dans le sud?

Jusqu'à vendredi matin au moins, l'A2 reste la liaison la plus rapide pour les automobilistes en provenance de Suisse alémanique qui empruntent le tunnel du Gothard.

A partir de vendredi 5 heures, l'A13 par le San Bernardino s'offrira à nouveau comme alternative. Comme le gouvernement grison l'a communiqué mardi, le tronçon d'autoroute, endommagé lors des intempéries de la semaine dernière dans le Val Mesolcina près de Lostallo, sera à nouveau praticable dans les deux sens sur une voie chacun à partir de vendredi.

Selon un porte-parole de l'Office fédéral des routes (Ofrou), le temps de trajet par la route du San Bernardino ne devrait être que légèrement plus long que dans la situation normale, car l'A13 ne comporte qu'une voie dans chaque sens, même sur d'autres tronçons non endommagés.

Les travaux sur l'A13 endommagée. Image: keystone

Quelles sont les possibilités pour éviter l'autoroute?

En cas d'embouteillage au Gothard ou au San Bernardino, les cols alpins constituent des itinéraires alternatifs. Pour les voyageurs en provenance du nord-ouest de la Suisse, de l'Arc Jurassien, de Berne et de l'agglomération zurichoise, le passage par le col du Gothard ou par le chargement des voitures au Lötschberg et au tunnel ferroviaire du Simplon peut être une option pour le voyage vers le sud. Une autre traversée des Alpes mène du Bas-Valais à l'Italie via le Grand-Saint-Bernard. Le tunnel est payant, la route du col est ouverte. Pour les voyageurs venant de l'est de la Suisse, le col du Lukmanier est également approprié pour éviter le Gothard.

Des débris coulent près de la Galerie Engi sur la route du Col du Simplon. Image: Astra

Jusqu'à nouvel ordre, le col du Nufenen entre le Haut-Valais et le Tessin reste fermé en raison des intempéries. Le col du Simplon, dans le canton du Valais, reste également fermé à la circulation. Il relie la vallée du Rhône au Val d'Ossola italien. Le week-end dernier, les fortes précipitations ont provoqué des coulées de boue près de la galerie Engi.

L'autoroute A13 après les intempéries 1 / 7 L'autoroute A13 après les intempéries L'autoroute A13 endommagée après les intempéries source: keystone

Selon l'Ofrou, les travaux de déblaiement et de nettoyage devraient être terminés vendredi. Un examen approfondi de la situation en matière de sécurité aura ensuite lieu. Le col du Simplon restera fermé probablement jusqu'au début de la semaine prochaine, a indiqué l'Astra mercredi.

Quand faut-il s'attendre à des embouteillages?

Le week-end prochain, les vacances scolaires d'été commenceront dans 14 cantons, ainsi qu'en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, la région la plus peuplée d'Allemagne, et aux Pays-Bas. En conséquence, les colonnes de voitures en direction du sud devraient être longues – par exemple au portail nord du Gothard. Le calendrier des embouteillages du TCS et de Viasuisse prévoit un «très fort volume de trafic» de vendredi à dimanche. Il en va de même pour tous les week-ends jusqu'à la mi-août.

Par ici pour les dates à éviter 👇 Il y aura des bouchons «tous les jours» au Gothard: voici les pires dates

Quelle est la situation sur le réseau ferroviaire?

Depuis le déraillement d'un train de marchandises à la mi-août 2023 dans le tunnel de base du Saint-Gothard, la principale ligne ferroviaire nord-sud ne peut être empruntée que de manière limitée. La majeure partie des liaisons doit emprunter l'ancienne ligne de montagne, ce qui entraîne des temps de trajet plus longs. Selon les CFF, la remise en service complète du tunnel de base n'aura vraisemblablement lieu que le 2 septembre, soit après les vacances d'été. Les CFF vérifient toutefois en permanence si le trafic ferroviaire au Gothard doit être renforcé pendant la période des vacances.

Ce n'est pas la seule restriction pour les voyageurs en train. Ceux qui souhaitent se rendre de Berne ou de Suisse romande à Milan via Brigue devront s'armer de patience. Pendant tout l'été, une partie de la ligne sera fermée au trafic ferroviaire.

La raison en est des travaux d'assainissement du côté italien. Depuis le 9 juin et jusqu'au 8 septembre, des bus de remplacement circulent donc sur certains tronçons. Ceux-ci disposent toutefois d'une capacité réduite et le temps de trajet sera plus long.

(cbe/rwa/lso/mwa)

(Traduit et adapté par Chiara Lecca)