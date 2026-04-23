Guy Parmelin en visite en Arabie saoudite

Le président de la Confédération, Guy Parmelin était à Djeddah mercredi et jeudi. Sa visite devait marquer 70 ans de relations diplomatiques entre la Suisse et l’Arabie saoudite.

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Keystone

Le Vaudois s'est entretenu avec ses homologues saoudiens. Il a également rencontré des représentants des milieux économiques.

Les discussions ont porté sur la situation régionale et sur les relations bilatérales, a indiqué jeudi le département de l'Economie, de la Formation et de la Recherche (DEFR) dans un communiqué

Et d'ajouter que cette visite a permis «d’approfondir la coopération, tant au niveau institutionnel qu’entre les différents secteurs économiques, dans le but de mieux préparer l’avenir». Parmelin était lui-même accompagné d’une délégation économique de haut rang composée de représentants de grandes entreprises suisses de différents secteurs.

Un nouvel accord relatif à la promotion et à la protection réciproque des investissements a été signé.

La Suisse à l'expo universelle 2030

Le président UDC en a par ailleurs profiter pour annoncer la participation de la Suisse à l'exposition universelle de Riyad. Il a informé le prince hérité, Mohammed ben Salmane ben Abdelaziz Al Saoud de la décision du Conseil fédéral.

Le Pavillon suisse présentera un pays «digne de confiance et capable de grandes performances dans les domaines de l’économie, de l’innovation et de la gouvernance mondiale», a déclaré le Conseil fédéral dans un communiqué publié jeudi.

La manifestation se déroulera du 31 octobre 2030 au 31 mars 2031 et aura pour thème «Imaginer demain». Le coût total de cette implication s’élève à 15,4 millions de francs. Le Conseil fédéral propose au Parlement de louer un pavillon au lieu d’en construire un. Il a mandaté le DFAE pour présenter au premier trimestre 2027 le message à l’attention des Chambres fédérales sollicitant un crédit d’engagement. (ats)