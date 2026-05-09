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Deux morts dans une frappe antidrogue américaine

Deux morts dans une frappe antidrogue américaine

Une frappe menée par l’armée américaine dans l’est du Pacifique a tué deux hommes à bord d’un navire accusé de trafic de drogue, a annoncé le United States Southern Command.
09.05.2026, 08:5809.05.2026, 08:58
Le 8 mai, sur ordre du général Francis L. Donovan, commandant du #SOUTHCOM, la Force opérationnelle interarmées « Southern Spear » a mené une frappe cinétique létale contre un navire exploité par des ...
Le 8 mai, sur ordre du général Francis L. Donovan, commandant du Southcom, la Force opérationnelle interarmées.Image: x

Une frappe américaine a tué deux hommes à bord d'un navire qui se livrait, selon l'armée américaine, «à des opérations de trafic de drogue» dans l'est du Pacifique, a-t-elle annoncé vendredi soir.

L'embarcation visée «empruntait des routes connues du trafic de drogue dans les Caraïbes et se livrait à des opérations de trafic de stupéfiants», a écrit sur X le commandement militaire américain pour l'Amérique latine et les Caraïbes (Southcom).

Cette dernière frappe porte le bilan de cette campagne antidrogue contestée à 192 morts.

Le Commandement Sud des États-Unis a indiqué qu'une personne avait survécu à la frappe, sans préciser son état.

Plus tôt dans la semaine, le Southcom avait annoncé, dans deux publications similaires sur X, la mort de cinq hommes présentés comme des narcotrafiquants, dans des frappes dans l'est du Pacifique.

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Washington mène depuis plusieurs mois une campagne de frappes dans le Pacifique et les Caraïbes contre des navires présentés comme participant à des activités de trafic de drogue alimentant les Etats-Unis.

L'administration de Donald Trump n'a jamais fourni de preuve solide permettant d'affirmer que les navires visés étaient effectivement impliqués dans des trafics.

Des experts et des responsables de l'ONU ont dénoncé des exécutions extrajudiciaires. (dal/ats/afp)

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