Ralph Friedländer, président de la Fédération suisse des communautés israélites, s'exprime sur la traite des civils de la bande de Gaza lors de l'Assemblée des délégués du 18 mai 2025 à Zurich. Image: KEYSTONE / Christian Merz / Imago

Des juifs de Suisse critiquent Israël et craignent pour leur sécurité

Le président de la Fédération suisse des communautés israélites (FSCI), Ralph Friedländer, exige qu'Israël assume ses responsabilités envers les civils de Gaza. Et ce, sans pour autant exonérer le Hamas de ses obligations. Il tire aussi la sonnette d'alarme, face à un antisémitisme croissant en Suisse.

Joëlle Weil / ch media

Ralph Friedländer, président de la Fédération suisse des communautés israélites, a eu des propos clairs dimanche, dans son discours d'ouverture de la 120e assemblée des délégués de l'organisation:

«Le gouvernement israélien doit accepter sa responsabilité envers les civils de Gaza, et l'autorisation d'entrée de l'aide humanitaire en fait partie.»

Friedländer a ensuite renchéri lors de sa prise de parole:

«Les habitants de Gaza ont besoin d'aide. Il y a un an, nous avons exprimé notre compassion pour toutes les victimes de cette guerre. Nous devons aussi nous prononcer pour une vie digne des habitants de la région.»

Une requête après dix semaines de blocage

Cette requête de la faîtière de la plupart des communautés juives de Suisse intervient après dix semaines de blocage par Israël de toutes les livraisons de marchandises humanitaires dans l'enclave. L'Allemagne avait adressé une demande similaire au gouvernement de l'Etat hébreu le 14 mai, par la voix de Joseph Schuster, président du Conseil central des Juifs.

Mais Ralph Friedländer souligne cependant la responsabilité de l'organisation terroriste palestinienne qui contrôle Gaza:

«Le Hamas demeure le principal responsable de la situation actuelle»

Le président israélien Isaac Herzog l'a récemment affirmé:

«La libération de tous les otages est la clé de la paix»

Le Hamas détient toujours 58 personnes depuis son incursion en Israël du 7 octobre 2023. 35 d'entre elles ont perdu la vie.

Antisémitisme toujours plus fréquent et violent

L'assemblée des délégués, à laquelle a assisté le conseiller fédéral Beat Jans, s'est par ailleurs penchée sur l'antisémitisme croissant en Suisse. Celui-ci a pris une ampleur jusqu'ici inconnue dans notre pays:

«La sécurité de notre communauté n'est plus ce qu'elle était avant le 7 octobre» Ralph Friedländer, président de la Fédération suisse des communautés israélites

Les incidents ne sont pas seulement devenus plus nombreux, mais aussi plus violents. Attention à ne pas normaliser cette nouvelle réalité, a-t-il ajouté. Depuis le 7 octobre 2023, les chiffres nationaux ont plus que doublé, selon le rapport annuel sur l'antisémitisme.

Dans ce contexte compliqué, la communauté juive de Suisse se sent bien soutenue:

«Les échanges constructifs avec les Eglises chrétiennes, les organisations musulmanes et celles de la société civile le montrent: nous ne sommes pas seuls. Les valeurs qui nous unissent, le respect mutuel, la liberté religieuse, la dignité humaine sont plus forts que toute forme de haine, d'intolérance et d'exclusion». Ralph Friedländer

Dimanche soir, le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a fait savoir que l'armée autoriserait à nouveau l'entrée de convois humanitaires dans la bande de Gaza. Des organisations privées assureront la distribution afin d'éviter que les biens humanitaires ne tombent entre les mains du Hamas.

(Traduit de l'allemand par Valentine Zenker)