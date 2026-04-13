Une réforme qui touche aux télécommunications menace cette start-up née à Neuchâtel. keystone/capture d'écran

Cette appli suisse ultra-sécurisée est en danger

Fondée à Neuchâtel, la start-up Nym compte plus de 10 000 utilisateurs, avec son réseau ultra-sécurisé, prisé notamment par les opposants politiques russes, iraniens ou encore chinois. Mais une réforme fédérale pourrait contraindre l’entreprise à quitter la Suisse.



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La start-up Nym, lancée en 2018 à Neuchâtel, s’est imposée avec un réseau destiné à sécuriser les communications en ligne, notamment dans des pays où la liberté d’expression est limitée, comme la Russie, l’Iran ou encore la Chine.



Mais elle se trouve désormais menacée par une révision d’une ordonnance fédérale, écrit le média neuchâtelois ArcInfo.



L’entreprise propose plus précisément une application qui fournit un réseau privé virtuel (VPN). Elle s’appuie pour cela sur environ 700 serveurs opérés par une communauté mondiale, rémunérée en cryptomonnaies.

Le service est payant et vise à garantir la confidentialité des échanges, qu’il s’agisse de transactions bancaires, «de consultations d’informations ou de messages privés», précisent nos confrères.



Sa spécificité est d’aller au-delà des VPN classiques, en supprimant aussi les «métadonnées», comme l’heure de connexion ou le fait d’accéder à un service.

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«Une véritable épée de Damoclès»

Nym revendique aujourd’hui plus de 10 000 utilisateurs et assure que «personne ne peut savoir qui utilise le service et ce qui passe dans le réseau». L’entreprise emploie 45 personnes dans le monde, dont sept en Suisse.

Mais son avenir en Suisse est incertain. Comme Proton ou Threema, Nym s’inquiète de la révision de l’ordonnance sur la surveillance des télécommunications, qui pourrait imposer la vérification de l’identité des utilisateurs pour un service comme celui-ci.

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(dag)