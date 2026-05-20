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Trump participera au G7 à Evian

epa12975977 US President Donald Trump turns to photographers in the press pool after greeting guests during the Congressional Picnic on the South Lawn of the White House in Washington, DC, USA, 19 May ...
Donald Trump sera de la partie au bord du lac.Keystone

Trump participera au G7 à Evian

Le président américain participera au sommet en juin prochain. L'information a été confirmée par la Maison Blanche.
20.05.2026, 05:5320.05.2026, 05:53

Le président américain Donald Trump participera au sommet du G7 en France, prévu du 15 au 17 juin, a indiqué mardi à l'AFP un responsable de la Maison Blanche.

Les dirigeants du groupe d'économies avancées réunissant Allemagne, Canada, Etats-Unis, France, Italie, Japon et Royaume-Uni doivent se retrouver dans la ville thermale d'Evian, au bord du lac Léman.

«Cassez-vous sinon ça va péter»: pourquoi le G7 les fait enrager

L'atmosphère s'annonce chargée entre le milliardaire républicain et certains des chefs d'Etat et de gouvernement attendus en France, contre lesquels il a lancé nombre d'offensives commerciales et diplomatiques.

La guerre en Iran est une source de tensions supplémentaires entre Donald Trump et les autres dirigeants du G7, auxquels le président américain reproche de n'avoir pas soutenu l'offensive militaire américaine, ou de ne pas s'être impliqués pour rouvrir le détroit d'Ormuz. (jzs/ats/afp)

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