Faut-ils que les tests PCR pour voyager soient gratuits en Suisse?



«Ils attendent leur vaccin et ils doivent payer leur PCR!»

Les tests PCR devraient-ils être pris en charge pour ceux qui n'ont pas (ou pas encore) été vaccinés et qui veulent voyager? La question fait débat. Brigitte Crottaz, conseillère nationale socialiste, demande au Conseil fédéral de se positionner.

L'été approche, l'heure de réserver ses vacances aussi. Pourtant le certificat Covid n'est toujours pas là. Pour voyager, vacciné ou pas, il faut donc encore passer par la case PCR. Alors le débat enfle en Suisse: ces tests devraient-ils être gratuits? Dans la Tribune de Genève, le ministre Mauro Poggia a proposé très clairement:

«Tant que la vaccination n’est pas accessible à tous, le test PCR devra être offert à ceux qui en ont besoin pour pratiquer certaines activités, y compris les voyages.»

A Berne, la conseillère nationale PS Brigitte Crottaz avait déjà déposé le 5 mai deux textes en ce sens au Parlement. Elle répond à watson.

Quel est le problème en Suisse, aujourd'hui, pour les personnes qui veulent partir en voyage?

C'est simple: rien n'est clair. Les gens entièrement vaccinés n'ont pas forcément accès aux autres pays sans devoir montrer le résultat d'un test PCR. Le certificat Covid devrait régler cela en théorie dès la fin juin. Mais deux autres cas posent problème. Certaines personnes ne peuvent pas se faire vacciner pour des raisons médicales (en raison d'une allergie ou d'un traitement incompatible) et certaines personnes le veulent mais n'en ont pas encore eu la possibilité. Et ils doivent payer leurs tests PCR pour voyager.

Cela est injuste à vos yeux?

C'est une double peine pour eux: ils sont malades ou sont en train d'attendre leur vaccin, et en plus ils doivent payer leur PCR. Le débat n'est pas le même pour ceux qui n'ont pas envie de se faire vacciner, il s'agit ici de leur liberté.

Quelles solutions proposez-vous?

La gratuité des tests PCR pour ceux qui n’ont pas encore pu se faire vacciner et qui le souhaitent. Pour ceux qui n'en ont pas envie, il faudrait au moins réduire le coût du test. Il est vraiment cher ici (réd: entre 100 et 200 francs). Je suis aussi médecin et certains patients me disent qu'ils vont en France se faire tester, car ça revient à une cinquantaine d'euros.



