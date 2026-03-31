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Zurich, Genève et Lausanne dans le top 10 du Smart City Index

Stadt Zürich
Non seulement belle, mais aussi «smart»: Zurich.Image: Shutterstock

Trois villes suisses sont dans le top 10 des plus «intelligentes» du monde

Les villes suisses de Zurich, Genève et Lausanne figurent parmi les leaders mondiaux en matière de numérisation ainsi que de satisfaction de la population vis-à-vis des infrastructures et des services.
31.03.2026, 10:1931.03.2026, 10:19

Zurich a conservé la première place de l’IMD Smart City Index 2026 parmi 148 villes. Genève s’est maintenue au troisième rang, derrière Oslo. Lausanne a gagné trois places et se classe désormais septième, juste derrière Dubaï. C’est ce qui ressort du rapport publié mardi par le IMD World Competitiveness Center (WCC).

Zurich se distingue notamment par ses performances en matière de santé et de sécurité. En revanche, l’impact du Wi-Fi public, des caméras de surveillance ou encore des informations de trafic sur smartphone y est jugé moins déterminant.

Le rapport souligne que, dans les villes les plus performantes, des facteurs tels que la transparence, la qualité des infrastructures et la confiance du public comptent davantage que la seule excellence technologique. Les villes suisses obtiennent des résultats particulièrement élevés en matière d’institutions, de gouvernance et d’organisation urbaine, tandis que les indicateurs technologiques pèsent moins dans l’évaluation globale.

Al-Ula, une ville oasis en forte progression

Des évolutions plus marquées apparaissent dans d’autres régions du monde: la ville oasis saoudienne d’Al-Ula a gagné 27 places, tandis que la capitale américaine Washington en a gagné 23. A l’inverse, les villes françaises de Bordeaux et Lyon ont chacune perdu 19 places, tout comme Ottawa au Canada et Shenzhen en Chine, qui reculent chacune de 18 rangs.

Das majestätische Qasr Al Farid, auch bekannt als das Grab des lihischen Sohnes Kuzas, steht hoch in der Hegra Wüste von Al Ula, Saudi Arabien, eingebettet in den warmen Glanz der untergehenden Sonne
Le majestueux Qasr Al Farid, également connu sous le nom de tombeau de Kuzas, fils de Lih, se dresse dans les hauteurs du désert d'Hegra, près d'Al-Ula.Image: Shutterstock

Rome et Athènes face à un déficit de confiance

L’étude montre également que la maturité technologique ne suffit pas à elle seule. Des villes comme Athènes (139e) et Rome (143e) affichent certes de bons scores technologiques, mais reculent en raison de faibles résultats en matière de confiance, de perception de la corruption et de participation citoyenne.

Athen, Akropolis
Athènes affiche certes d'excellents résultats en matière de technologie, mais elle se classe moins bien en ce qui concerne la confiance ou la perception de la corruption.Image: shutterstock

Le Smart City Index repose sur des enquêtes menées auprès d’environ 400 habitants par ville. Il mesure principalement la qualité de vie perçue, la transparence ainsi que la satisfaction a l’égard des services numériques. (fox/hun/sda/awp)

Données et sources
Pour l’IMD Smart City Index 2026, 120 personnes par ville ont été interrogées sur leur perception, parmi 148 villes au total. Ces données ont ensuite été agrégées et pondérées sur les trois dernières années (2026:2025:2024 selon un ratio de 3:2:1).
Les domaines évalués étaient les «structures» et les «technologies» mises à disposition des habitants. Ces catégories ont elles-mêmes été subdivisées en: santé et sécurité, mobilité, activités, opportunités et administration. De ces éléments découlent des notations telles que AAA, AA, A, BBB, etc.
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