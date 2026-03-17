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Ce nouveau train de nuit relie Italie, Suisse, Allemagne et Belgique

Nachtzug Brüssel Mailand durch die Schweiz
Voici à quoi ressemble un compartiment dans le train de nuit d'European Sleeper.Image: European Sleeper

Ce nouveau train de nuit traversera la Suisse et les billets sont en vente

Malgré un premier report, une nouvelle liaison de train de nuit entre Bruxelles et Milan passera par Zurich dès septembre 2026, avec plusieurs arrêts en Suisse et en Italie. Voici ce qu'il faut savoir.
17.03.2026, 11:4417.03.2026, 11:44

A partir de septembre 2026, un nouveau train de nuit de l'opérateur privé European Sleeper marquera pour la première fois un arrêt à Zurich. La liaison Bruxelles–Cologne–Zurich–Milan démarre officiellement le 9 septembre 2026, mais la vente de ses billets commence ce mardi.

Le démarrage de la ligne était initialement prévu pour le 18 juin 2026, mais cette date a dû être reportée. La cause en est d'importants travaux de construction en Allemagne durant l'été 2026, ainsi que la procédure d'homologation particulièrement complexe en Suisse.

Itinéraire et horaires

En Suisse, le train de nuit empruntera dans un premier temps la ligne de Zurich et la route du Gothard, celle initialement prévue par le col du Simplon n'étant pas praticable avant 2027. Sur ce trajet, le train marque également des arrêts suisses à Arth-Goldau (SZ), Göschenen (UR), Bellinzona, Lugano et Chiasso (TI).

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En Italie, le train s'arrête à Côme en plus de Milan. En Allemagne, il dessert Aix-la-Chapelle en plus de Cologne, et en Belgique également Liège.

Le trajet Bruxelles-Milan proposé par European Sleeper.
Le trajet Bruxelles-Milan proposé par European Sleeper.Image: european sleeper

Les départs de Bruxelles vers Milan ont lieu le lundi, le jeudi et le samedi en soirée; l'arrivée à Zurich et à Milan est prévue le lendemain matin, respectivement à 6h42 pour Zurich et 11h30 pour Milan.

Les trajets retour au départ de Milan s'effectuent le mercredi, le vendredi et le dimanche à 17h30. A Milan, le train dessert la gare de Porta Garibaldi, à six minutes de train de la gare centrale de Milan, Milano Centrale. A Zurich, sur la liaison Milan–Bruxelles, le train marque un arrêt à 22h35. L'arrivée à Bruxelles est ainsi prévue à 11h10 le lendemain.

nachtzug brüssel-mailand start 9. september 2026, tickets ab 17. märz 2026, https://www.europeansleeper.eu/night-train-brussels-milan
Les horaires du train de nuit Bruxelles-Milan, avec arrêt à Zurich.Image: european sleeper

A partir de 2027, le train de nuit devrait être complété par une voiture directe au départ de Cologne vers Amsterdam, tandis que le reste du train continuera vers Bruxelles. Pour les voyageurs en provenance de Suisse, cela ne changera toutefois pas grand-chose dans l'immédiat, des liaisons de nuit existant déjà pour relier Zurich à Amsterdam via Cologne sans correspondance.

Une offre étendue

Les billets sont réservables à partir du 17 mars 2026. European Sleeper propose différentes catégories, des simples places assises aux compartiments avec couchettes. Une place assise dans la catégorie la moins chère coûte 29,99 euros par personne et par trajet (environ 27 francs).

Une couchette en compartiment Classic est disponible à partir de 49,99 euros (45 francs); ce tarif comprend le billet, la réservation, le transport des bagages et la literie.

Les voyageurs optant pour une place en compartiment dans les catégories Comfort Standard ou Comfort Plus s'acquitteront respectivement de 99,99 euros (90 francs) ou de 129,99 euros (117 francs); dans cette dernière catégorie, le petit-déjeuner est inclus. (ear)

Blick in eine Kabine des Nachtzuganbieters European Sleeper.
Une cabine à couchettes dans le train de nuit European Sleeper.Image: pd
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