assez ensoleillé
DE | FR
burger
International
Politique

Un Boeing 747 offert par le Qatar à Donald Trump

Un Boeing 747 offert par le Qatar à Donald Trump prêt à entrer en service

L’appareil, destiné à servir d’Air Force One temporaire, a achevé ses vols d’essai et doit être inauguré cet été, selon l’US Air Force.
02.05.2026, 08:0602.05.2026, 08:06
Le Boeing 747, qui appartenait à la famille royale du Qatar, doit permettre de transporter le président des Etats-Unis en attendant la livraison, en 2028, du nouvel appareil fabriqué par Boeing (archi ...
Ce don estimé à 400 millions de dollars, vivement critiqué par les démocrates dont Chuck Schumer continue de susciter des interrogations juridiques et sécuritaires.Keystone

Le Boeing 747 offert par le Qatar au président américain Donald Trump a achevé ses vols d'essai, a annoncé vendredi l'armée de l'air américaine. Il devrait faire ses débuts cet été.

Ce cadeau, qui doit servir d'Air Force One temporaire au président des Etats-Unis, a été qualifié de pot-de-vin par l'opposition démocrate lorsqu'il a été dévoilé il y a un an. Ce don est estimé à 400 millions de dollars.

«Les modifications et les vols d'essai ont été achevés et l'appareil est en phase de peinture», a annoncé l'US Air Force dans un communiqué.

«L'avion est dans les temps pour faire ses débuts cet été dans sa nouvelle livrée rouge, blanche et bleue.»

Cet avion, qui appartenait à la famille royale du Qatar, doit permettre de transporter le président des Etats-Unis en attendant la livraison, en 2028, du nouvel appareil fabriqué par Boeing, en remplacement des actuels appareils, frappés d'obsolescence.

Cadeaux interdits par la constitution

La constitution américaine interdit aux dépositaires de l'autorité publique d'accepter des cadeaux «de la part d'un roi, d'un prince ou d'un Etat étranger».

Mais Donald Trump a fermement défendu son choix d'accepter le Boeing du Qatar, assurant qu'il serait «stupide» de refuser un tel cadeau.

«C'est un beau geste venant du Qatar. Je suis très reconnaissant»

«Ce n'est pas seulement de la pure corruption, c'est également une menace grave à la sécurité nationale», avait déclaré le chef de file des démocrates au Sénat, Chuck Schumer, qui a déposé une proposition de loi pour empêcher Donald Trump d'utiliser cet appareil. (dal/ats/afp)

L'actu internationale jour et nuit
«Le but n'est pas de nous garder en prison»: il raconte la torture en Syrie
1
«Le but n'est pas de nous garder en prison»: il raconte la torture en Syrie
de Alyssa Garcia
Benjamin Netanyahou a été soigné en secret
Benjamin Netanyahou a été soigné en secret
En Ukraine, le prince Harry reproduit une action mythique de Lady Di
En Ukraine, le prince Harry reproduit une action mythique de Lady Di
L'argent des riches fuit Dubaï pour la Suisse: voici ce que ça implique
5
L'argent des riches fuit Dubaï pour la Suisse: voici ce que ça implique
Cette innovation ukrainienne bouleverse l’approvisionnement militaire
Cette innovation ukrainienne bouleverse l’approvisionnement militaire
de Thomas Wanhoff
La Chine voit la guerre de Trump comme «un moteur du déclin» américain
5
La Chine voit la guerre de Trump comme «un moteur du déclin» américain
de Bojan Stula
Thèmes
TRUMP-PAQUES-DISCOURS
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
L’Iran propose une nouvelle offre pour relancer les négociations
Téhéran a transmis une proposition aux Etats-Unis via le Pakistan afin de relancer les discussions, dans un contexte de tensions persistantes autour du détroit d’Ormuz et de fortes répercussions économiques du conflit.
L'Iran a soumis aux Etats-Unis une nouvelle proposition visant à reprendre les négociations pour mettre fin durablement à la guerre, a annoncé vendredi un média d'Etat iranien, sur fond d'impasse pour débloquer le stratégique détroit d'Ormuz.
L’article