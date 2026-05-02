Un Boeing 747 offert par le Qatar à Donald Trump prêt à entrer en service

L’appareil, destiné à servir d’Air Force One temporaire, a achevé ses vols d’essai et doit être inauguré cet été, selon l’US Air Force.

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Ce don estimé à 400 millions de dollars, vivement critiqué par les démocrates dont Chuck Schumer continue de susciter des interrogations juridiques et sécuritaires. Keystone

Le Boeing 747 offert par le Qatar au président américain Donald Trump a achevé ses vols d'essai, a annoncé vendredi l'armée de l'air américaine. Il devrait faire ses débuts cet été.

Ce cadeau, qui doit servir d'Air Force One temporaire au président des Etats-Unis, a été qualifié de pot-de-vin par l'opposition démocrate lorsqu'il a été dévoilé il y a un an. Ce don est estimé à 400 millions de dollars.

«Les modifications et les vols d'essai ont été achevés et l'appareil est en phase de peinture», a annoncé l'US Air Force dans un communiqué.

«L'avion est dans les temps pour faire ses débuts cet été dans sa nouvelle livrée rouge, blanche et bleue.»

Cet avion, qui appartenait à la famille royale du Qatar, doit permettre de transporter le président des Etats-Unis en attendant la livraison, en 2028, du nouvel appareil fabriqué par Boeing, en remplacement des actuels appareils, frappés d'obsolescence.

Cadeaux interdits par la constitution

La constitution américaine interdit aux dépositaires de l'autorité publique d'accepter des cadeaux «de la part d'un roi, d'un prince ou d'un Etat étranger».

Mais Donald Trump a fermement défendu son choix d'accepter le Boeing du Qatar, assurant qu'il serait «stupide» de refuser un tel cadeau.

«C'est un beau geste venant du Qatar. Je suis très reconnaissant»

«Ce n'est pas seulement de la pure corruption, c'est également une menace grave à la sécurité nationale», avait déclaré le chef de file des démocrates au Sénat, Chuck Schumer, qui a déposé une proposition de loi pour empêcher Donald Trump d'utiliser cet appareil. (dal/ats/afp)