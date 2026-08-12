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Les banques pourront reprendre l’argent des dirigeants fautifs

La Suisse veut frapper les banquiers fautifs au porte-monnaie

Le Conseil fédéral veut identifier les responsables des décisions bancaires et permettre la restitution des bonus lorsqu’un comportement fautif est établi.
12.08.2026, 14:00
Bundesraetin Karin Keller-Sutter spricht waehrend einer Medienkonferenz des Bundesrates zur Aenderung des Bankengesetzes (Eigenkapitalunterlegung auslaendischer Beteiligungen im Stammhaus von systemre ...
Keystone

Les dirigeants des grandes banques endosseront plus de responsabilité. Le Conseil fédéral, par la voix de la ministre des finances Karin Keller-Sutter, a mis en consultation, mercredi, une modification de la loi sur les banques qui complète le dispositif sur la stabilité de la place financière suisse.

Les banques devront indiquer dans un registre les personnes responsables de quelles décisions. Elles pourront ainsi clairement imputer la responsabilité d'un comportement fautif à la personne concernée et prononcer des sanctions ciblées: restitution du salaire variable, suppression ou réduction des bonus.

L'Autorité de surveillance des marchés financiers (Finma) pourra, elle, retirer l'attestation d'une activité irréprochable ou prononcer une interdiction d'exercer. Par ailleurs, les compétences de cette dernière seront étendues. Elle pourra ordonner des mesures plus rapidement et de manière plus efficace ou prononcer des amendes contre les établissements manquant à leurs obligations.

Les exigences relatives aux plans de stabilisation et de liquidation seront par ailleurs rehaussées. La Finma pourra ordonner les mesures qui permettent de corriger les lacunes du plan de stabilisation. Le projet prévoit également d'élargir l'accès des banques au soutien en liquidités de la BNS. (jah/ats)

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