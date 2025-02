Maye Musk a apprécié son passage par la Suisse romande, si l'on en croit son sourire et ses nombreuses photos sur son compte Instagram. instagram

La maman d'Elon Musk était en balade à Genève

La mère de l'homme le plus riche du monde, qui campe désormais dans le manoir de Donald Trump Mar-a-Lago presque aussi souvent que son fiston, a profité du soleil pour faire un peu de tourisme à l'autre bout du Léman, ce week-end.

A 76 ans, Maye Musk n'a guère le temps de profiter de sa «retraite». Pour peu qu'elle en ait une. Entre un déjeuner en Floride avec les Trump, dont elle a été une fervente supportrice tout au long de la campagne présidentielle, et un défilé à la fashion week de New York la semaine dernière, la mannequin senior, auteure et diététicienne d'origine canadienne et sud-africaine est une femme fort occupée.

Pour preuve, quand elle est en week-end, c'est pour aller à la quête de nouvelles contrées inexplorées: ce samedi, c'est en Suisse que Maye Musk a posé ses valises pour la première fois. Une visite qui l'a manifestement conquise, puisque la maman du milliardaire de Tesla et SpaceX a partagé de nombreux clichés de sa journée avec ses quelque 1,5 million d'abonnés sur Instagram.

Maye Musk a été guidée du joailler et spécialiste des gemmes, Filippo Gems. instagram

On la comprend: même si les températures étaient frigorifiques ce samedi, le soleil se prêtait bien à une promenade au bord du Rhône.

Avec plus de cinquante ans de carrière dans la mode dans les pattes, Maye Musl n'est plus seulement une figure emblématique du mannequinat senior, posant pour de grandes marques telles que Dior ou L'Oréal, ainsi que des couvertures de magazines dont Elle, Vogue et Sports Illustrated. Elle s'est fait connaître plus récemment dans la sphère politique pour ses accointances avec Donald Trump.

A 76 ans, Maye Musk est infatiguable. instagram

La diététicienne et conférencière de profession, qui a élevé seule ses trois enfants après son divorce, avait lâché les démocrates avec perte et fracas en 2023, suite à l'accession de son fils à la tête du réseau social X. Dans une interview, la septuagénaire avait expliqué que son virage conservateur était également motivé par la couverture médiatique des médias de gauche qui dénigraient les républicains - ainsi que son fils.

Depuis, on peut la croiser régulièrement dans les couloirs dorés de Mar-a-Lago, la résidence clinquante de Donald Trump en Floride, où elle a notamment fêté la Nouvelle année. Une autre figure du clan à suivre. (mbr)