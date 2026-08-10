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Encore un atterrissage d'urgence pour un avion Swiss

Flugzeuge der Gesellschaft Swiss stehen auf dem Flughafen in Zuerich, aufgenommen am Montag, 10. Maerz 2025 in Zuerich. (KEYSTONE/Ennio Leanza)
Fin juillet déjà, un incident s'était produit à bord d'un vol Swiss à destination des Etats-Unis (image d'archives).Image: KEYSTONE

Encore un atterrissage d'urgence pour un avion Swiss

Un vol de la compagnie à croix blanche à destination des Etats-Unis a dû être dérouté vers Dublin en raison de fumée à bord. Une batterie externe est en cause.
10.08.2026, 10:1910.08.2026, 10:19

Un vol Swiss à destination de Boston a dû effectuer un atterrissage d'urgence en raison d'un dégagement de fumée à bord. Cette escale imprévue à Dublin a été provoquée par une batterie externe.

L'équipage du vol LX52, qui avait décollé dimanche à 18h11 de Zurich, a immédiatement amorcé son atterrissage et émis un signal de détresse afin d'obtenir la priorité pour se poser, a indiqué Swiss à Keystone-ATS, confirmant une information de Blick.

«Ils n’y entrent tout simplement pas»: le problème de Swiss à Genève

L'avion, qui transportait 206 passagers, a atterri en toute sécurité et sans autre incident à 03h07 lundi matin dans la capitale irlandaise. Les passagers ont été hébergés dans des hôtels pour la nuit. Des experts doivent procéder à un examen approfondi de l'appareil avant son transfert vers Zurich, a ajouté l'entreprise.

Un deuxième incident en peu de temps

Fin juillet déjà, un incident s'était produit à bord d'un vol Swiss à destination des Etats-Unis. Un boîtier de recharge pour écouteurs, coincé dans un siège, avait provoqué un dégagement de fumée lors d'un vol reliant Zurich à New York. L'avion avait alors dû effectuer un atterrissage imprévu à Bangor, dans l'État américain du Maine. Là encore, aucun blessé n'avait été à déplorer.

À l'époque, la compagnie aérienne avait profité de cet incident pour rappeler les règles en vigueur concernant les appareils électroniques équipés de batteries au lithium. Depuis le début de l'année, l'utilisation de batteries externes à bord n'est plus autorisée. Il est interdit de recharger des appareils à l'aide d'une batterie externe, tout comme de recharger la batterie externe elle-même.

De la fumée à bord: ce vol Swiss a dû atterrir d'urgence

Les passagers sont autorisés à emporter au maximum deux batteries externes. Celles-ci doivent être conservées sur soi, dans la pochette du siège ou dans le bagage à main placé sous le siège devant soi. Il est interdit de les transporter dans les bagages enregistrés ou de les placer dans les compartiments à bagages situés au-dessus des sièges. Les mêmes règles s'appliquent aux cigarettes électroniques. (jzs/ats)

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