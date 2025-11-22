Sous le feux des critiques, le bras droit de Zelensky, Andriy Yermak, va se rendre en Suisse pour parler du plan de paix du président américain. Keystone

Le plan de paix de Trump va être discuté à Genève

Menée par le bras droit de Volodymyr Zelensky, une délégation ukrainienne va discuter du plan de paix américain, ces prochains jours.

L'Ukraine va mener prochainement des pourparlers en Suisse avec les Etats-Unis pour discuter du plan de Donald Trump visant la fin de la guerre avec la Russie.

C'est ce qu'a annoncé samedi un haut responsable ukrainien. Le DFAE se dit «prêt» à faciliter les discussions en Suisse. Celles-ci auront lieu ce dimanche à Genève.

A la tête du Conseil de sécurité ukrainien, Roustem Oumerov a indiqué sur Facebook:

«Dans les prochains jours, nous lancerons en Suisse des consultations entre de hauts responsables ukrainiens et américains sur les paramètres possibles d'un futur accord de paix.»

Il a ajouté:

«L'Ukraine aborde ce processus avec une compréhension claire de ses intérêts. Il s'agit d'une nouvelle étape du dialogue qui se poursuit depuis quelques jours et qui vise principalement à harmoniser notre vision des prochaines étapes.»

Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) est «en contact avec toutes les parties et est prêt à faciliter les discussions et rencontres en Suisse», a-t-il indiqué à Keystone-ATS. La Suisse «soutient toute initiative visant à instaurer une paix juste et durable en Ukraine», a précisé le DFAE.

Le bras droit de Zelensky sera en Suisse

Le président Volodymyr Zelensky a signé de son côté samedi un décret formant la délégation qui sera chargée de participer «au processus de négociations avec les États-Unis et d'autres partenaires internationaux de l'Ukraine, ainsi qu'avec des représentants de la Russie».

Selon ce décret, la délégation sera menée par le bras droit de Volodymyr Zelensky, le chef de la présidence Andriï Iermak, et comprendra entre autres Roustem Oumerov, les chefs des services de sécurité et de renseignement et le chef d'état-major. Soit une délégation essentiellement militaire.

La paix est difficile à négocier

Vendredi, Volodymyr Zelensky avait repoussé le plan américain pour mettre fin à près de quatre ans d'invasion russe et assuré qu'il tenterait de suggérer des solutions alternatives à Washington. Le texte est vu avec inquiétude à Kiev car il reprend plusieurs exigences majeures formulées par la Russie.

Le plan comprend notamment des cessions de territoires par l'Ukraine et une réduction de la taille de son armée, mais offre aussi des garanties de sécurité occidentales pour Kiev. Donald Trump et Vladimir Poutine ont de leur côté pressé Volodymyr Zelensky d'accepter le texte. (joe/ats/afp)