Image: Watson

Le shaker

Si vous buvez trop, n’oubliez pas votre code pénal et vos vraies baskets

Vous avez passé votre mercredi dans un placard? Funny. Mais pas grave! On a shaké l’actualité pour vous. Un bon petit mélange fort (et) instructif.

Tous des ordures 👨‍🦳

Tu es un mâle blanc de plus de 50 ans? Alors tu es coupable. De quoi? De tout ça. Voilà, pas de bol. C’est comme ça. En même temps, t’es quand même un privilégié, petit Occidental 🤮.

Non, ce n’est pas si simple, heureusement. On ne peut pas dire n’importe quoi sur n’importe qui. Qu’importe l’âge, le sexe, la nationalité. Surtout, il faut respecter la présomption d’innocence, qui est un principe fondamental de notre Etat de droit. Semble-t-il, on l’oublie un peu.

On en profite pour rappeler ici quelques règles pour ne pas que vous postiez n’importe quoi sur les réseaux en rentrant après la teuf.

Dans la diffamation dès que le soupçon est porté sur quelqu’un d’avoir une conduite peu honorable.

dès que le soupçon est porté sur quelqu’un d’avoir une conduite peu honorable. Dans la calomnie si l’on sait que les informations à la base des accusations sont fausses (fake news).

si l’on sait que les informations à la base des accusations sont fausses (fake news). Dans l'injure si l'on diffame quelqu'un en utilisant un langage insultant.

«J’ai (encore) rien fait» Image: DR

Paye tes Gucci

Elles ont un petit côté «Prince de Bel Air» ces chaussures. Heureusement, elles n’existent pas.

Image: wanna stick

C’est quoi le plan, en fait? Créer des baskets conceptualisées à partir de la réalité augmentée pour les vendre aux gens. C’est douze balles, donc pas cher. Mais ces chaussures, elles ne sont que virtuelles… ça pue l’arnaque (mais pas les pieds). Merci Gucci. 🤝

La mode passe, la classe reste Vidéo: YouTube/ZetaZone

L’oxymore 🤓

Elle est marrante, l’autre. Elle me propose des astuces pour optimiser ma paresse. Et si j’ai la flemme de cliquer ( alors que c’est quand même putaclic ). Puis bon, franchement, «optimiser» et «paresse» mis côte à côté, c’est un oxymore.

Définition de l’oxymore: «Figure de style qui consiste à allier deux mots de sens contradictoires». Et l’exemple parfait: «une douce violence» (comme un shaker bien fait).

"Optimiser sa paresse", un oxymore? Oui, car un oxymore est une figure de style qui consiste à allier deux mots de sens contradictoires. Ferme-la. C’est quoi, un oxymore? Non, bien sûr que non… Toi aussi, ferme-la.

⛷️ L’ idole n’en est pas une

Le mec, il est en confiance. Il s’appelle Marc Biver et plus grand monde le connaît (contrairement à son frère, Jean-Claude, une des stars de l’horlogerie helvétique).

En fait, il est quand même un peu connu (je ne suis pas un grand fan de ski, bon), mais il vient nous dire que Marco Odermatt n’aurait pas un énorme charisme, pas du tout d’aura, et de si et de ça, bla-bla-bla.

A droite, Marco Odermatt Image: AP

Pour rappel, Marco Odermatt fait du ski et il a:

23 ans, ce qui est jeune pour son niveau.

6 médailles d’or au Championnat du monde junior.

3 victoires en Coupe du monde.

Plein d’autres titres.

Un masque anti-covid.

Il m’avait vu venir «Si je vous donne franchement mon avis sur Odermatt, je vais me faire beaucoup d'ennemis.»

💉 Le vaccin et le test

Vous me trouvez de foi douteuse, notamment sur la question des vieux blancs occidentaux? Petite démonstration: un calculateur en ligne propose d'estimer à quel moment vous pouvez espérer être vaccinés contre le Covid (si vous le souhaitez).

Mon collègue, 32 ans, devra attendre mai 2022 avant de recevoir la double dose libératrice. Or, si j’introduis fictivement les données d’un homme blanc de 54 ans (au pif), ce dernier sera complètement vacciné entre mai et juillet 2021. C’est près d’un an plus tôt. Et paf.

🛑 Le petit cadeau

Image: Facebook

J’en ai ma dose (et vous aussi?) Allons boire un Shaker!

Image: Giphy

