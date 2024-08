Au total, les chercheurs ont pu détecter et quantifier seize métaux lourds dans les tampons. Image: shuttershock

Interview

Métaux lourds dans les tampons: «Je comprends que les femmes soient inquiètes»

Une étude récente a mis en évidence la présence de métaux lourds toxiques tels que le plomb, l'arsenic et le mercure dans les tampons hygiéniques. Une cheffe de clinique en gynécologie explique ce que signifient ces résultats et pourquoi il n'existe qu'une seule alternative aux tampons exempte de métaux lourds.



Aylin Erol Suivez-moi

Plus de «Suisse»

Une nouvelle étude a révélé la présence de métaux lourds toxiques tels que le plomb, l'arsenic et le cadmium dans des tampons de différentes marques. Ce résultat vous surprend-il?

Jana Birri: Oui et non. De nombreux produits comme les cosmétiques et les vêtements peuvent contenir des métaux lourds. On le savait déjà. De plus, certaines études ont déjà pu mettre en évidence la présence de métaux lourds dans les tampons.

«Ce qui m'a surpris, c'est que nous ne savions pas encore quelle était la concentration de ces métaux dans les tampons»

Et aussi qu'il n'y ait pas encore de contrôle étatique des tampons quant à leurs composants.



Le groupe de recherche écrit qu'il s'agit de quantités extrêmement faibles de métaux lourds.

Exactement. La médiane est par exemple de 173 nanogrammes de plomb par gramme de tampon. Un tampon pèse environ quatre grammes. Cela signifie que la proportion de plomb dans un tampon est convertie en 0,000004325%. C'est vraiment une valeur très faible.

Jana Birri Jana Birri est médecin-chef à la clinique de gynécologie et d'obstétrique de l'Hôpital universitaire de Zurich depuis 2020. Auparavant, elle était médecin-chef à l'hôpital cantonal de Baden. Parallèlement, elle enseigne la gynécologie et l'obstétrique à la faculté de médecine de l'université de Zurich.

Le plomb est très toxique. Ces très faibles quantités décelées dans les tampons sont-elles importantes?

Pour le plomb, il n'existe pas de quantité minimale qui serait sans danger pour la santé, c'est vrai. Nous savons toutefois que seuls 3,5 microgrammes de plomb par décilitre de sang peuvent déjà être préoccupants. Il en va de même pour les autres métaux lourds détectés. La valeur limite d'arsenic à ne pas dépasser dans l'eau potable suisse est par exemple de 10 microgrammes par litre. En revanche, la concentration d'arsenic dans un tampon est de 2,65 nanogrammes, soit 0,00265 microgramme.

Est-il probable que les métaux lourds passent dans la circulation sanguine via le vagin?

Oui, tout à fait. Nous savons que les muqueuses absorbent bien ces substances. C'est pourquoi certains médicaments ne sont pas pris par voie orale, mais introduits dans le vagin.

Les tampons pourraient-ils donc représenter un réel danger pour la santé?

Pour pouvoir l'affirmer avec certitude, nous aurions besoin d'études supplémentaires. Actuellement, les études ne nous permettent pas de savoir si le corps absorbe des métaux lourds par le biais d'un tampon, et si oui, en quelle quantité, et ce qui se passe ensuite dans le corps. La quantité s'accumule-t-elle? Arrive-t-elle dans la circulation sanguine? À partir de quand cela devient-il inquiétant? Il faudra peut-être de nombreuses années avant que la recherche puisse apporter des réponses à toutes ces questions.

«En raison des quantités très faibles, il se peut même que nous ne trouvions jamais de preuve formelle»

Quels dommages ou complications les métaux lourds trouvés dans les tampons peuvent-ils provoquer?

Cela va des troubles circulatoires à la mort, en passant par des lésions rénales et hépatiques. Pour ces dommages, il faudrait toutefois une concentration de métaux lourds bien supérieure à celle trouvée dans les tampons.

Jana Birri, médecin-chef en gynécologie à l'Hôpital universitaire de Zurich. Image: zvg

Les femmes qui ont leurs règles n'utilisent généralement pas un seul tampon, mais plusieurs par jour, plusieurs jours de suite. Et ce, parfois chaque mois pendant plusieurs décennies. Se peut-il que les particules s'accumulent?

Là encore, l'étude ne nous permet pas de nous prononcer. Les jeunes femmes en particulier utilisent souvent des tampons. Actuellement, je ne connais aucune source qui indique que l'utilisation de tampons entraîne des dommages. Du moins pas en rapport avec les substances toxiques qui se trouvent dans le tampon. Mais il est bien sûr extrêmement frustrant de ne pas avoir de preuves et de résultats clairs.

Comment les métaux lourds se retrouvent-ils dans nos tampons?

Il est probable qu'ils se retrouvent dans nos tampons soit lors de la culture du coton sur le sol, soit lors de la transformation ultérieure, par le biais des processus de production.

L'étude circule désormais aussi sur les réseaux sociaux et provoque des incertitudes parmi les utilisatrices de tampons. Déconseilleriez-vous l'utilisation de tampons?

Je comprends que les femmes soient inquiètes. Mais non, je ne déconseille pas les tampons à cause de cette nouvelle étude. Mais pour celles qui ne veulent plus utiliser de tampons, je recommande la cup menstruelle comme alternative.

Pas de serviettes hygiéniques? Ou des sous-vêtements périodiques?

Ce sont aussi des alternatives, oui. Mais il faut être conscient d'une chose: les serviettes hygiéniques et les sous-vêtements périodiques sont en grande partie composés de coton ou de fibres synthétiques et peuvent donc également contenir des métaux lourds. Tout comme nos vêtements. La cup menstruelle, en revanche, est en silicone.

L'étude a également démontré que le cuivre était l'un des métaux lourds toxiques trouvés dans les tampons. Or, le stérilet au cuivre est un moyen de contraception courant en Suisse. Ce n'est donc pas juste une petite quantité de cuivre que les femmes portent dans l'utérus, et généralement pendant plusieurs années. Le stérilet au cuivre pourrait-il présenter un risque pour la santé?

Une étude de synthèse datant de 2021 a comparé douze études menées ces dernières années, qui ont toutes examiné le taux de cuivre dans le sang des femmes qui se sont fait poser un stérilet au cuivre. La comparaison n'a malheureusement pas pu fournir une réponse claire.

Voici à quoi ressemble le stérilet en cuivre. Image: Shutterstock

Comment cela?

Huit études n'ont pas pu démontrer une augmentation des quantités de cuivre dans le sang des porteuses de stérilet au cuivre, mais quatre l'ont fait. Nous ne savons donc toujours pas exactement comment le cuivre pénètre dans la circulation sanguine – s'il passe réellement par le stérilet au cuivre, par exemple. Il n'est ainsi pas non plus possible de dire si le stérilet au cuivre peut causer des dommages.



Cette explication sera probablement peu satisfaisante pour de nombreuses femmes.

Je peux le comprendre. Je trouve que c'est une bonne chose que l'on soit de plus en plus sensible à la présence de métaux lourds dans le vagin ou l'utérus et que l'on fasse avancer la recherche sur ce sujet. J'espère que nous pourrons ainsi bientôt fournir des réponses plus satisfaisantes. Le groupe de recherche qui a mesuré les quantités de métaux lourds dans les tampons prévoit en tout cas une étude de suivi.



Ce qu'en dit le gouvernement En Suisse, les produits hygiéniques tels que les tampons sont considérés comme des objets usuels et sont régis par la législation sur les denrées alimentaires. C'est pourquoi l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) est chargé de garantir la sécurité des tampons, serviettes hygiéniques et autres. Interrogé par watson sur la sécurité des tampons, celui-ci écrit: «En 2017, l'OSAV a fait tester au hasard les produits d'hygiène disponibles en Suisse pour vérifier qu'ils ne contenaient pas de substances dangereuses pour la santé».



Lors de ce contrôle, l'OSAV a trouvé des traces de dioxines et d'hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP). Ces deux composés chimiques peuvent se former lorsque la combustion du charbon, du mazout, du carburant, du bois ou du tabac est incomplète. Certains d'entre eux sont considérés comme potentiellement cancérigènes, comme l'écrit l'Office fédéral de la santé publique.



Mais en 2017, l'OSAV affirmait déjà: «La concentration de toutes les substances détectées est toutefois extrêmement faible et inférieure à la concentration que l'on peut trouver dans les aliments. Le risque pour la santé lié aux substances toxiques contenues dans les produits d'hygiène analysés peut donc être considéré comme insignifiant».



Traduit et adapté par Tanja Maeder