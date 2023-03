«Je ne suis pas sûr que Credit Suisse ait besoin de ces 50 milliards»

«Oui, c’est ce qu’on appelle l’effet boule de neige. Si même les gens qui viennent d’acheter 10% de la banque ne veulent pas mettre un sou de plus, pourquoi j’y mettrais mon argent et surtout pourquoi je l’y laisserais?»

Est-ce que la BNS peut s’arroger un droit de contrôle sur l’argent prêté, en l’occurrence à Credit Suisse? Théoriquement, oui. Dans le cas présent, la BNS a dû se livrer à un examen de la situation financière et commerciale de Credit Suisse. Il n’est pas possible de s’exprimer sans connaître un contrat qui dans les circonstances du cas d’espèce a vocation à rester confidentiel.

Un taux d'intérêt, ça va de combien à combien? Au minimum, c’est 1%. C’est ce que paie la Confédération suisse lorsqu’elle émet des obligations à trois mois. C’est un taux qu’on pourrait qualifier de sans risque. Le taux pratiqué dans le cas Credit Suisse sera certainement supérieur et dépend de la durée du crédit et des garanties fournies par la banque.

Plus le risque d’insolvabilité est élevé, plus le taux d’emprunt est élevé? On part de l’idée qu’il y a plus un risque de défaut que d’insolvabilité. C’est-à-dire que l’argent ne soit pas remboursé. De ce qu’on sait, Credit Suisse a donné des garanties à la BNS.

Dans le cas présent, on peut penser que le taux d’intérêt demandé par la BNS à Credit Suisse n’est pas un cadeau. C’est une opération commerciale, comme en 2008, lorsque, dans une conjoncture plus grave, la BNS avait sauvé UBS en lui imposant des conditions financières rigoureuses qui ont été satisfaites. L’opération, à la fin, s’est révélée rentable.

Voici à quoi ressemblent les nouveaux Toblerone

Toblerone doit changer son célèbre emballage parce qu'il ne sera plus fabriqué uniquement en Suisse. Le nouveau design est désormais disponible.

On sait désormais à quoi ressemble le nouveau Toblerone. Il a conservé sa forme triangulaire mondialement connue, mais le logo et le sceau d'origine ont été modifiés. Le Cervin, qui ornait l'emballage depuis des décennies, a fait place à une montagne anonyme et stylisée. L'inscription «Toblerone of Switzerland» fait également partie du passé. Désormais, on peut lire «Established in Switzerland 1908».