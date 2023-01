Lukas Fesenfeld, politologue. Image: KEYSTONE

Climat: «Je comprends la frustration, mais il y a aussi des signes positifs»

Nombreux sont ceux qui se sentent impuissants et se résignent face aux mauvaises nouvelles sur le climat. Mais de rapides changements positifs peuvent parfois être obtenus, selon le politologue Lukas Fesenfeld.

Depuis l'été dernier, les activistes du climat se sentent alarmés et, par pur désespoir, collent leurs mains sur les routes ou recouvrent des œuvres d'art de soupe. Comprenez-vous ce désespoir?

Lukas Fesenfeld: Je peux comprendre la frustration. Car il est impossible d'enjoliver la situation: d'un point de vue scientifique, nous sommes clairement dos au mur.

«Le temps nous manque pour atténuer les conséquences de la crise climatique»

Néanmoins, nous observons ces derniers temps de nombreux processus positifs, par exemple dans l'Union européenne et aux Etats-Unis, où de gros investissements sont réalisés dans des structures plus respectueuses du climat. Beaucoup de ces développements ont été déclenchés par Fridays for Future. Ce mouvement a eu un impact incroyable et a modifié la politique démocratique en profondeur, comme peu d'autres choses l'ont fait au cours des quarante dernières années. Ce momentum peut être décrit comme un point de basculement positif.

Qu'entendez-vous par point de basculement positif?

Les points de basculement sont des changements soudains dans un système qui ne sont pratiquement plus réversibles. En climatologie, on parle souvent de points de basculement négatifs. Un tel point pourrait par exemple se produire si la glace du Groenland se mettait à fondre inexorablement, déclenchant des processus dévastateurs. Jusqu'à présent, la recherche et le débat public se sont davantage concentrés sur ces points de basculement négatifs. Mais des changements sociaux et technologiques sont également possibles, qui peuvent accélérer les processus pour le mieux.

Observez-vous déjà de tels points de basculement positifs pour le climat?

De mon point de vue, le système énergétique a déjà dépassé en partie un point de basculement positif. Les énergies renouvelables sont désormais si bon marché, notamment grâce au soutien de l'Etat, qu'elles sont absolument compétitives avec les énergies fossiles. Le passage à un système énergétique durable s'accélère nettement, la guerre en Ukraine a même encore alimenté ce processus. Aucun investisseur raisonnable ne placera plus son argent dans le charbon à moyen terme. Et même des pays comme le Qatar et l'Arabie saoudite savent que le pétrole et le gaz n'ont pas d'avenir. C'est pourquoi ils investissent dès maintenant dans l'énergie solaire et l'hydrogène. Même si, à court terme, ils souhaitent bien sûr tirer le plus de profit possible des énergies fossiles.

Qu'en est-il de l'électromobilité, y a-t-il là aussi un point de basculement?

Pour l'électromobilité, c'est plus compliqué. Bien sûr, les voitures électriques remplacent peu à peu les voitures à combustion. Mais ce changement n'est pas le changement de système décisif dont nous avons besoin.

Pourquoi?

Pour atteindre les objectifs climatiques et nous adapter aux conditions météorologiques extrêmes, nous devons nous éloigner davantage du transport individuel et modifier notre comportement en matière de mobilité: moins de voitures et de vols. En fait, les routes devraient prendre beaucoup moins de place et des arbres devraient être plantés à la place, notamment pour rafraîchir les villes en cas de vagues de chaleur croissantes. Cela signifie que les gens devraient être prêts à renoncer à leur propre voiture – en particulier dans les centres-villes – et à utiliser davantage les options de partage, les vélos et les transports publics.

«Pour cela, nous avons également besoin d'un développement rapide de l'infrastructure correspondante»

Cela semble utopique.

En effet, nous observons des évolutions dans cette direction, même si elles sont encore très lentes. Mais nous savons, grâce à nos recherches et à des sondages représentatifs et expérimentaux, que le soutien de la population suisse à une protection ambitieuse du climat est nettement plus élevé que ce que pensent la plupart des gens. La loi sur le CO2, rejetée dans les urnes, est souvent citée comme une prétendue preuve que la population suisse ne veut pas plus de protection du climat, si celle-ci est liée à des coûts et à des restrictions. Mais en votant simultanément sur les deux initiatives agricoles, les opposants à la loi sur le climat ont été mobilisés de manière disproportionnée. Si la votation sur la loi sur le CO2 n'avait pas été parallèle aux autres votations, le résultat aurait pu être différent. Il est donc faux d'utiliser ce résultat comme prétexte pour ne pas mener une politique climatique ambitieuse.

Voyez-vous des signes de rattrapage de la politique climatique suisse pour 2023?

Il est clair qu'en comparaison internationale, la Suisse est plutôt à la traîne en ce qui concerne ses ambitions climatiques. Je suis sceptique quant à un changement rapide. Car en Suisse, un changement radical n'est pas vraiment prévu par les institutions. Le système s'attache plutôt à négocier des compromis et à faire de petits pas. De plus, la politique climatique est bloquée à de nombreux endroits, car de nombreuses mesures sont fortement polarisées.

«Cependant, il y a aussi des signes d'espoir et une culture de négociation orientée vers le compromis»

En effet, nous observons qu'il est possible de réunir autour d'une même table des blocs auparavant irréconciliables et de les intégrer dans un processus de négociation, bien mené et basé sur la confiance. Au cours de ce processus, les acteurs remarquent alors souvent qu'ils poursuivent en fait des intérêts similaires sur de nombreux points.

«C'est ainsi que de nouvelles et surprenantes coalitions du changement peuvent voir le jour»

Et c'est ainsi qu'un boulon pourrait être desserré, et que le point de basculement pourrait être atteint?

Dans le meilleur des cas, oui. Nous savons, par la recherche, que les changements peuvent être accélérés de manière significative si la polarisation est minimisée, l'innovation encouragée de manière ciblée et les perdants compensés de manière adéquate. Nous essayons encore de déterminer exactement comment les structures institutionnelles doivent être mises en place pour que de telles dynamiques puissent se développer. A cet égard, je vois toutefois un potentiel pour la Suisse en tant que laboratoire du changement.