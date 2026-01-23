en partie ensoleillé-1°
DE | FR
burger
International
Iran

Voici combien de gens sont morts dans les manifestations en Iran

A protester holds a poster of Iran&#039;s exiled crown prince Reza Pahlavi, right, and defaced poster of Iran&#039;s Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei during a rally in support of anti-government ...
Une ONG estime le nombre de morts en Iran pendant les manifestations.Keystone

Voici combien de gens sont morts dans les manifestations en Iran

Une ONG basée aux Etats-Unis a déclaré vendredi avoir confirmé la mort de 5002 personnes au cours du mouvement de contestation qui a secoué l'Iran au début du mois, dont une écrasante majorité de manifestants.
23.01.2026, 14:3223.01.2026, 14:32

Selon Human Rights Activists News Agency (HRANA), 4714 des personnes tuées dernièrement en Iran sont des manifestants, 42 des mineurs, 207 des membres des forces de sécurité et 39 des passants. L'organisation ajoute être toujours en train d'enquêter sur 9787 possibles autres décès.

Le travail de vérification de cette organisation et d'autres est compliqué par la coupure d'internet imposée par les autorités dans le pays depuis le 8 janvier.

Trump affirme qu'une «armada» navale navigue vers l'Iran

6'852 personnes arrêtées

HRANA estime par ailleurs qu'au moins 26'852 personnes ont été arrêtées.

L'ONG Iran Human Rights (IHR), basée en Norvège, a elle confirmé la mort de 3428 manifestants, disant cependant craindre que le chiffre réel n'atteigne les 25'000 morts.

L'Iran dit à Trump avoir «le doigt sur la gâchette»

Mercredi, les autorités iraniennes ont donné leur premier bilan total, de 3117 morts. Mais selon le pouvoir, la grande majorité (2427) sont des «martyrs» – soit des forces de sécurité ou des passants, et non des «émeutiers» comme sont qualifiés les manifestants.

(ats/afp)

Plus d'articles sur la révolte et la répression en Iran
Iran: ne plus jamais dire que le voile est un «vêtement comme les autres»
1
Iran: ne plus jamais dire que le voile est un «vêtement comme les autres»
de Antoine Menusier
Révolte de la jeunesse en Iran: les étudiants romands n'en ont-ils rien à battre?
3
Révolte de la jeunesse en Iran: les étudiants romands n'en ont-ils rien à battre?
de Antoine Menusier
«La jeunesse iranienne est entrée dans une guerre d’usure avec le régime»
«La jeunesse iranienne est entrée dans une guerre d’usure avec le régime»
de Antoine Menusier
Plus de 300 morts en Iran depuis le début des troubles
Plus de 300 morts en Iran depuis le début des troubles
Thèmes
On est allé à la rencontre des millionnaires de Davos
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Des wagons interdits aux enfants: qu'en pensez-vous?
Faut-il réserver des espaces calmes aux adultes dans les transports, quitte à en exclure les enfants? En France, une offre premium de la SNCF a ravivé un débat explosif sur la place des plus jeunes dans l’espace public. Entre confort des voyageurs et symbole sociétal, la polémique enfle. Et en Suisse, que devrions-nous faire?
Tout part, en France, d’une communication autour de la nouvelle classe «Optimum Plus», lancée début janvier sur certaines lignes TGV.
L’article