Les hausses pour rénovations se multiplient à Neuchâtel (image d'archives). Image: KEYSTONE

«Ils se sont crus à Lausanne»: le loyer de ces Romands explose

Des locataires neuchâtelois ont vu leur loyer augmenter de près de 1000 francs après la rénovation de leur appartement. Arcinfo a enquêté sur le phénomène.

«Si on ne fait rien, il est certain que d’autres familles vont se retrouver dans notre cas», s'alarme un locataire neuchâtelois auprès d'Arcinfo.

Au terme de trois ans de travaux, il a vu l'an dernier le loyer du 3,5 pièces qu'il occupait de longue date avec sa compagne passer de 1200 à 2100 francs. Une hausse de 75% que le couple a contesté. La procédure est toujours en cours.

Une «potentielle augmentation» avait certes été annoncée par la régie à l’ensemble des locataires de l’immeuble lors d'une séance d'information en juin 2021. Reste que son ampleur - pas moins de 900 francs - a le mérite de surprendre.

Une trentaine d'oppositions dans un même immeuble

Selon Arcinfo, ces locataires ne sont pas un cas isolé dans le canton. Le journal neuchâtelois a identifié une cinquantaine d'immeubles qui ont subi de lourdes rénovations ces dix dernières années.

Il évoque notamment le cas de deux locataires du centre de Neuchâtel qui se sont vus signifier une hausse d'environ 650 francs fin 2023, un montant bien supérieur à ce qu'il leur avait été communiqué au début des travaux deux auparavant. Celle-ci était alors estimée entre 340 et 410 francs.

«Ils se sont crus à Lausanne», fustige auprès d'Arcinfo une autre résidente du même immeuble, devant pour sa part encaisser une augmentation de 500 francs. Le journal a connaissance de six augmentations pour cause de rénovations dans ce seul bâtiment. Elles représentent toutes entre 50% et 100% du loyer initial.

Selon Arcinfo, une trentaine de locataires se sont opposés à des majorations dans l'édifice. Dans le cas de ceux qui se sont entretenus avec le journal, elles ont finalement été limitées à environ 300 francs au terme de deux ans de procédure.

Limiter les répercussions sur les loyers

Jointe par ArcInfo, l'Asloca explique que le phénomène tend à se généraliser dans la région. Même dans de petites localités neuchâteloises, des augmentations de 40 à 60% ont été constatées à la suite de travaux.

L'association souhaite dès lors que Neuchâtel se munisse de dispositions légales permettant de plafonner ces hausses. Le journal cite en exemple les cantons de Vaud, Bâle ou Genève qui ont adopté des mesures pour limiter les répercussions que ces travaux peuvent avoir sur les loyers. (jzs)