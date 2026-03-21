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Dessinateurs menacés exposés à Morges

Dessinateurs menacés exposés à Morges

Trois caricaturistes d’Inde, de Hong Kong et de Turquie, récompensés pour leur courage face à la censure, exposent leurs œuvres à la Maison du dessin de presse à Morges.
21.03.2026, 16:3521.03.2026, 16:35
Swiss editorial cartoonist Patrick Chappatte, 2nd left, President of the Freedom Cartoonists Foundation, Laureates 2024 of the Kofi Annan Courage in Cartooning Award Rachita Taneja of India, left, and ...
Une exposition engagée à découvrir jusqu’au 24 mai.Image: KEYSTONE

Critiqués, parfois licenciés ou trainés devant les tribunaux, trois dessinateurs d'Inde, Hong Kong et Turquie dévoilent leur travail à la Maison du dessin de presse, à Morges. Ils ont obtenu en 2024 et 2025 le Prix du courage pour leur engagement à défendre la liberté d'expression. A découvrir jusqu'au 24 mai.

En 2024, l'Indienne Rachita Taneja et le Hongkongais Zunzi ont reçu le Prix Kofi Annan du courage, remis par la Freedom Cartoonist Foundation que préside Chappatte. L'année suivante, Zehra Ömeroğlu de Turquie a décroché le Prix Robert Russel du courage décerné par Cartoonists Rights. Tous trois dessinent au péril de leur liberté et travaillent sous la menace de la prison et de la censure.

Laureates 2024 of the Kofi Annan Courage in Cartooning Award Zunzi of Hong Kong, left, and Rachita Taneja of India, pose during the presentation of the exhibition &quot;Dessins pour la liberte&quot; ( ...
Les lauréats 2024 du Prix Kofi Annan du courage dans la caricature, Zunzi, à gauche, et Rachita Taneja, posent lors de l'inauguration de l'exposition «Dessins pour la liberté».Image: KEYSTONE

Pour l'exposition «Les Prix du courage», la Maison du dessin de presse a contacté les artistes pour leur demander une sélection représentative de leur oeuvre. L'accrochage propose ainsi 90 dessins – 30 par auteur – répartis en trois territoires, l'Inde, la Turquie et Hong Kong, explique le dossier de presse.

Féministe en Inde

Rachita Taneja, alias Sanitary Panels, signe des chroniques numériques de la vie quotidienne en Inde. Les oeuvres de cette féministe frappent par leur simplicité, souvent un strip noir et blanc de quatre cases. A la suite d'une série de dessins, la Cour suprême a porté plainte contre elle. Elle risque jusqu'à six mois de prison.

Laureate 2024 of the Kofi Annan Courage in Cartooning Award Rachita Taneja of India, right, and 2003 Nobel Peace Prize Iranian Shirin Ebadi, left, visit the exhibition &quot;Dessins pour la liberte&qu ...
Lauréate 2024 du Prix Kofi Annan pour le courage dans la bande dessinée, Rachita Taneja et Shirin Ebadi, lauréate du prix Nobel de la paix 2003.Image: KEYSTONE

A Hong Kong, Zunzi se bat pour la démocratie, surtout depuis la loi sur la sécurité nationale promulgée par la Chine en 2020. Trois ans plus tard, il a été licencié du journal où il travaillait depuis 40 ans. Ses dessins ont été dénoncés par des officiels comme de «l'humour moralisateur qui nuit à l'image de Hong Kong».

Accusée d'obscénité

Dans un climat de pression croissante en Turquie, Zehra Ömeroğlu s'est vue accusée d'obscénité par les autorités pour un dessin intitulé «Sexe durant la pandémie». Elle a été acquittée, puis elle a fait l'objet d'une nouvelle requête de la part du procureur. L'épreuve judiciaire, la précarité professionnelle et les menaces l'ont contrainte à quitter son pays. Elle vit désormais en exil.

Le 8 mai, l'exposition fera partie des lieux à découvrir lors de la manifestation «A voir un soir à Morges», qui permet des rencontres privilégiées avec le public. A cette occasion, la Maison du dessin de presse prévoit d'accueillir le dessinateur Chappatte pour des visites guidées. (dal/ats)

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