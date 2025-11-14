Une opération a été conduite en collaboration avec l’Office fédéral de la police (Fedpol) et la police cantonale lucernoise. Keystone

Perquisitions en Suisse contre la propagande islamiste sur Internet

Un vaste opération policière a été menée en Allemagne, en Autriche et en Suisse contre des «destinataires et diffuseurs importants de la propagande islamiste sur Internet».

Les autorités de poursuite pénale ont mené une action coordonnée dans douze Länder allemands ainsi qu'en Suisse et en Autriche pour lutter contre la diffusion de propagande islamiste sur Internet.

Selon l’Office fédéral allemand de la police criminelle (BKA), les personnes mises en cause sont principalement des adolescents et de jeunes adultes, considérés comme des «destinataires et diffuseurs importants de la propagande islamiste sur Internet». Plus de 50 perquisitions ont été menées et de nombreux prévenus ont été interrogés, a précisé le BKA jeudi. Des opérations similaires ont également eu lieu en Autriche et en Suisse.

Une perquisition a notamment été menée jeudi dans le canton de Lucerne, a indiqué le Ministère public de la Confédération (MPC). Cette intervention s’inscrit dans le cadre «d'une procédure pénale en cours pour soupçon de propagande en faveur d’une organisation terroriste», précise le MPC.

La procédure vise une personne qui a été présentée au MPC pour être interrogée. L’opération a été conduite en collaboration avec l’Office fédéral de la police (Fedpol) et la police cantonale lucernoise. Aucune information supplémentaire n’a été communiquée à ce stade. La présomption d’innocence demeure.

Des chants glorifiant la violence

Il y a une semaine, le MPC avait déjà mené une perquisition dans le canton de Soleure, également en coopération avec Fedpol, dans le cadre d’une autre procédure pénale visant une personne suspectée des mêmes faits. Selon les autorités de sécurité, la propagande djihadiste est surtout diffusée via TikTok et Instagram, mais aussi via Rocket.Chat, Telegram ainsi que via des sites web spéciaux.

Selon les données, les «nasheeds» jouent un rôle important dans la diffusion de contenus islamistes glorifiant la violence. Il s'agit de chants religieux qui servent à louer Dieu, le prophète de l'islam Mahomet, et à transmettre les valeurs islamiques. Dans le contexte djihadiste, ils sont utilisés comme instrument de propagande sous la forme de chants de combat afin d'attiser la peur et de recruter de nouveaux combattants ou terroristes.

La plupart des vidéos accompagnées de nasheeds djihadistes et diffusées par des jeunes en Allemagne sont attribuées à la milice terroriste État islamique (EI). Certaines de ces vidéos montrent des scènes de violence, comme des exécutions. Les chants sont généralement en arabe.

Selon les informations fournies, l'action de la police allemande a eu lieu dans tous les Länder, à l'exception de la Saxe-Anhalt, de la Sarre, de la Rhénanie-Palatinat et du Mecklembourg-Poméranie occidentale. (jzs/ats)